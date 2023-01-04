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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:38 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:38

Kalb-i Kül Nedir? Edebiyatta Kalb Sanatı Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Edebiyat alanına ilgi duyuyorsanız kalb-i kül nedir sorusu ile de karşılaşmışsınızdır. Kalb-i kül, en basit tanımı ile kalp sanatı demektir. Kalb sanatı örnekleri de merak edilen konular arasındadır. Kalb sanatı nedir araştırmanızda bu örnekler de karşınıza çıkacaktır. Konu içinde derinleştike edebiyatın derinliği ile ilgili de fikir sahibi olabilirsiniz. Kalb sanatı ne demek sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Kalb-i Kül Nedir? Edebiyatta Kalb Sanatı Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Kalb-i kül nedir araştırmasında söz konusu terimin bir söz sanatından ibaret olduğunu kısa sürede anlayabilirsiniz. Kalb sanatı örnekleri incelenerek konu ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Kalb sanatı nedir incelemenizin her ayrıntısında bu sanata olan hayranlığınız artacaktır. Kalb sanatı ne demek sorusuna cevap arıyorsanız yazımızın devamını okuyarak arzu ettiğiniz bilgi birikimine sahip olabilirsiniz.

Kalb-i Kül Nedir?

Kalb-i kül, yaygın olarak kullanılan bir söz sanatıdır. Kelime Arapça kökenli olmasının yanında kalb-i kül de daha çok Arap edebiyatında kullanılmıştır. Sonrasında ise divan edebiyatında da bu söz sanatının örneklerine rastlanır. Kalb-i kül, Arap harflerine göre kelimedeki bazı harflerin yerini değiştirerek yeni bir anlamlı kelime oluşturulma sanatıdır. Bu sanatın cinas sanatının da bir çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Tecnis-i kalb, cinas-ı kalb ya da maklûb terimlerinin de alb-i kül anlamına geldiği görülür. Farklı kaynaklarda bu isimler kullanılabilir.

Kalb Sanatı Örnekleri

Kalb-i kül, dizenin içinde, tersinden okunduğunda da anlamlı olan kelimenin bulunduğu bir söz sanatı çeşididir. Bu sanatın aks-i müfred ya da kalb-i muntazam olarak da ifade edildiğine şahit olabilirsiniz. Arap, Fars ve Divan edebiyatında çok sayıda kalb sanatı örneğine rastlarsınız. Bu kapsamda aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

"Önüne ebr-i siyah çekerek

Etti pinhân-ı KELEF, bedr-i FELEK"

Yukarıdaki dizelerde "kelef" ve "felek" kelimeleri dikkat çeker. İki kelime tersten okunduğunda da bir anlamı vardır. Kullanılan kalb-i kül sanatı, şiirin anlamını ve okunma kabiliyetini güçlendirmiştir.

Divan edebiyatı alanında küçük bir inceleme yaptığınızda dahi kalb-i kül sanatı ile ilgili çok sayıda örnekle karşılaşabilirsiniz. Bu sanat, dizenin ifade ettiği anlamı güçlendirdiği gibi şairin kabiliyetini de ortaya koymaktadır.

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Kalb-i Kül Nedir? Edebiyatta Kalb Sanatı Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri
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