Kalburüstü Ne Demek? Kalburüstü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Yazılır?

Kalburüstü ne demek, bu kelimenin anlamları kişilerin merak ettiği bir konu olarak akıllarda yer almaktadır. Kişiler, kalburüstü kelimesini araştırarak en doğru tanımına ulaşmak istemektedirler. Kalburüstü eser ne demek olduğu, bireylerin en fazla araştırdığı konuların başında yer almaktadır. Kalburüstü yapmak, kişilerin birçok anlarda duymuş olduğu bir kelime grubudur. Kalburüstü yapmak, öncülük etmek anlamına gelmektedir. Kalburüstü cümle içinde kullanımı nasıl olur aşağıda örneklerde verilmektedir.

Kalburüstü Ne Demek?

Kalburüstü ne demek olduğu birçok insan tarafından merak edilmektedir. Bireyler, kalburüstü kelimesini doğru yerlerden araştırarak en net tanımına ulaşmak istemektedirler. Kalburüstü eser ne demek olduğu, kişilerin en çok araştırdığı konuların başında yer almaktadır. Kalburüstü kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, önde gelen ve güzel anlamlarına sahip bir sözcük olarak akıllarda yer almaktadır. Kalburüstü yapmak, kişilerin pek çok anlarda duymuş olduğu bir kelime grubudur. Kalburüstü eser, birine veya bir şeye öncülük etmek bu konularda yazı yazmak anlamına gelmektedir. Kalburüstü cümle içinde kullanımı nasıl olur aşağıda örneklerde verilmektedir.

Kalburüstü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Yazılır?

Kalburüstü sözcüğünün TDK'ye sözlüğe göre 3 çeşit anlamı bulunmaktadır. Kalburüstü sözcüğünün kökeni Türkçe olarak bilinmektedir. Kalburüstü TDK sözlük tanımları şu şekilde sıralanmaktadır;

Seçkin, önde gelen, sivrilmiş

Değerli olan, güzel

Başarılı

Kalburüstü cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilmektedir;

"Beylerbeyi, eski Boğaziçi'nin en kalburüstü bürokratlarını barındıran güngörmüşlüğünün simgesi, bir köşesidir." (Haldun Taner)

"Bugün dahi kalburüstü üç dört oyunu hâlâ, başta Viyana ve Peşte olmak üzere, oynanır durur." (Haldun Taner)

Kalburüstü sözcüğü için kullanılan atasözleri ve deyimler ise şunlardır;