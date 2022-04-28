Kaldırma Kuvveti Formülü: Kaldırma Kuvveti Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Suyun herhangi bir cisme karşı uyguladığı kuvvet kaldırma kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada belli bir formülü bulunur. Aynı zamanda belli başlı noktalara bağlı olarak kuvvet değişkenlik gösterebilir. Matematiksel formül üzerinden ele alınması halinde pek çok sayıda etkene bağlıdır.

Kaldırma Kuvveti Formülü Nedir?

Kaldırma kuvveti formülü, genel anlamda son derece basit bir formüle bağlıdır. Formülün basit yapı altında olmasının yanında değişkenler ve etkiler nedeniyle çok daha kapsamlı bir hale gelir.

Kaldırma kuvveti formülü: F (Kaldırma kuvveti) = V (Batan) x d (Sıvı)g

Kaldırma kuvveti, yukarıda ifade ettiğimiz değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanmaktadır. Bu sayede suyun kaldırma kuvveti veya batan cismin hacmi ile birlikte sıvı özkütlesini hesaplamak söz konusu hale gelir. Bu hesaplama sayesinde günlük hayatımızda çok sayıda sistem hazırlanmaktadır.

Kaldırma kuvvetinin nelere bağlı olduğu da süreci yakından ilgilendiren önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Cismin sıvı içine batan hacmi artması halinde kaldırma kuvveti de artar. Aynı zamanda sıvının öz kütle artması kaldırma kuvveti de artış göstermektedir. Yerçekimi ivmesi arttırılması halinde kaldırma kuvveti de artar. Genel anlamda bu unsurlara bağlı olarak kuvvet artışında azalma veya artış olur. Cismin hacmi, ağırlığı, yer çekimi ile sıvının öz kütlesi üzerinden ele alınması gerekir.

Kaldırma Kuvveti Nedir?

Sıvı içinde yer alan katı cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşit olan batmazlık kuvveti ile yukarı doğru itilmesi kaldırma kuvveti olarak ifade edilmektedir. Kap içinde su varken cisim attığınız zaman, kaptan taşan sıvı ağırlığı ile suyun itme kuvveti eşit güce sahiptir. Arşimet tarafından bu keşfedilmiş ve fizik dersinde temel ilkeler arasında yer almayı başarmıştır.

Suyun kendi yoğundan daha az bir yoğunluğa sahip olan cismi yukarı doğru itmesi olarak da ifade edilir. Deniz ve göllerdeki araçlar ağır salınım gösterir. Kaldırma kuvveti, fizik dersinde yer alan önemli derslerden biridir. Arşimet prensibi olarak da ele alınmaktadır. Cisme batan şeklin sonrasında taşmış olduğu sıvı ağırlığı, kaldırma kuvveti olarak ele alınmaktadır. Taşan sıvı ağırlığı ve kaldırma kuvveti eşittir.