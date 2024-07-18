Kaleköy Nerede, Hangi İlçede? Antalya Simena Kalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Antalya Simena Kalesi, yüksek bir tepenin üzerine inşa edilmiştir ve Kaleköy'ün tamamına hakim bir konumdadır. Kalenin surları hala büyük ölçüde sağlamdır ve ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer sunar. İçerisinde küçük amfitiyatro, Likya dönemine ait olup deniz manzaralı bir konumdadır ve 300 kişilik kapasiteye sahiptir. Kaleköy nerede, hangi ilçede, Antalya Simena Kalesi yol tarifi ile nasıl gidilir ise yanıtı sıkça aranan sorulardır.

Kaleköy Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kaleköy (Kekova), Antalya'ya bağlı Kaş ve Demre ilçelerine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Kaleköy, kara yolu ile erişimi olmayan bir yerleşim yeridir. Simena Kalesi'ne ulaşmak için Kekova'dan tekne turlarıyla veya Kaş'tan deniz yoluyla gitmek mümkündür. Kaleköy'e ulaşmanın yolları ise şu şekildedir:

Kaş'tan düzenlenen tekne turları ile Kaleköy'e ulaşmak mümkündür. Bu turlar, Kekova ve Simena Kalesi'ni içeren günübirlik geziler şeklindedir. Tekne turları, Kaş limanından kalkar ve yaklaşık 1-1.5 saatlik bir deniz yolculuğu sonrasında Kaleköy'e ulaşır.

Kaş'ta özel tekneler kiralayarak da Kaleköy'e gitmek mümkündür. Bu sayede daha rahat ve esnek bir gezi planı oluşturmak mümkün olabilir.

Üçağız köyünden kalkan teknelerle de Kaleköy'e ulaşılabilir. Üçağız, kara yoluyla erişilebilen bir noktadır ve buradan düzenli olarak tekne seferleri yapılmaktadır. Üçağız'dan Kaleköy'e ulaşmak, deniz yoluyla yaklaşık 20-30 dakika sürer.

Demre'den de Kaleköy'e tekne turları düzenlenmektedir. Demre'ye Antalya'dan otobüs veya özel araçla ulaşmak mümkündür. Demre'den kalkan tekne turları, Kekova bölgesindeki diğer tarihi ve doğal güzellikleri de içeren kapsamlı bir gezi sunar.

Antalya veya çevresindeki marinalardan yat kiralayarak Kaleköy'e gitmek mümkündür. Bu seçenek, konforlu ve lüks bir seyahat deneyimi sağlar.

Kaleköy'e deniz yoluyla ulaşım sağlandıktan sonra, köy içinde yürüyerek veya küçük teknelerle köyün farklı noktalarına ulaşabilirsiniz. Simena Kalesi'ne çıkmak için ise kısa bir yürüyüş yapmanız gerekecek. Eşsiz doğa manzarası ve tarihi kalıntılar eşliğinde unutulmaz bir yolculuk deneyimi kazanabilirsiniz.

Kaleköy Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya'daki Simena Antik Kenti (bugünkü adıyla Kaleköy), Demre ilçesi Üçağız köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek isterseniz, 2023 yılı itibariyle giriş ücreti 25 TL'dir. Müze Kart sahibi olan ziyaretçiler ise kaleye ücretsiz olarak giriş yapabilirler. Yaz döneminde 08.00 - 19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Bu saatlerde ve ücretler doğrultusunda Simena Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihi ve doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.