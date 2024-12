Kalem klavyeden keskindir

Klavye ile hızlı yazan bireylerin yazdıklarını daha az düşündüklerini ve dolayısıyla bilgiyi daha az işlediklerini dile getiren Alp, "El yazısıyla not almak, beyindeki motor ve bilişsel süreçler arasında bir bağ kurar. Harfleri yazarken yapılan fiziksel eylemler, bilgilerin zihinde daha uzun süre saklanmasına yardımcı olur" dedi. Bu sürecin yalnızca bilgiyi tekrar etmekle kalmadığını aynı zamanda onu aktif bir şekilde işleyerek anlamlandırmayı sağladığına da dikkat çeken Alp, çocukluk döneminde bu tür aktivitelerin, hem motor hem de mekânsal becerilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu aktardı ve yetişkinlikte de el yazısı yazmaya devam etmenin bu becerilerin korunmasına ve hatta geliştirilmesine yardımcı olabileceği bilgisini verdi.

EL YAZISI HAFIZA EGZERSİZİ

El yazısı yazmanın beyindeki motor, duyusal ve bilişsel süreçleri bir araya getiren karmaşık bir eylem olduğunu ifade eden Alp "Yazı yazarken, motor korteks el hareketlerini yönetir" dedi. El yazısı sürecinin yalnızca motor becerilerle sınırlı olmadığına vurgu yapan Alp "Harflerin şekillendirilmesi ve birbirine bağlanması, beynin görsel ve mekânsal işleme yeteneğini de artırır. Bu nedenle el yazısı, beyin gelişimi ve bilişsel süreçler için bütünsel bir egzersiz işlevi görür" diye konuştu.

HIZLI ANCAK YETERSİZ

Klavye yazımının hız açısından avantaj sağlasa da, bazı durumlarda dezavantaj oluşturabileceğine Alp şöyle konuştu: devam etti:

"Araştırmalar, klavye ile hızlı yazmanın bireylerin yazdıklarını daha az düşündüklerini ve dolayısıyla bilgiyi daha az işlediklerini gösteriyor. Öte yandan, klavye yazımı, kısa sürede çok miktarda bilgi not almak veya hızlı iletişim kurmak gerektiğinde pratik bir çözüm sunar. Ancak derin öğrenme ve bilgiyi zihinde işleme açısından, el yazısının beyin üzerinde daha kapsamlı ve olumlu bir etkisi olduğu biliniyor"

KALICI ÖĞRENME SAĞLIYOR

El yazısıyla not almak bilgilerin daha uzun süre hatırlanmasını sağlıyor. Bir çalışmada, el yazısıyla not alan bireylerin, klavye ile not alan bireylere göre daha iyi kavramsal anlayış geliştirdiği ve bilgileri daha uzun süre hatırladığının bulunduğunu dile getiren Alp "El yazısıyla yazmanın yavaş olması, bireyin yazdığı konuyu derinlemesine düşünmesini sağlar. Özellikle dil öğrenimi veya matematik gibi konularda el yazısıyla çalışmanın öğrenme üzerindeki etkisi büyüktür. Bu yüzden eğitim alanında el yazısı hâlâ önemli bir araç olarak kabul edilmektedir" açıklamasını yaptı.