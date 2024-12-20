Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kalem klavyeden keskindir
Giriş Tarihi: 21.12.2024

Kalem klavyeden keskindir

Teknolojinin içinde büyüyen çocuklar ders çalışırken ve ödev yaparken artık klavye kullanmaya başladı. Yazı yazarken de, not alırken de teknolojinin nimetlerinden yararlanıyorlar. En büyük yazı yazma aracı kalem artık demode oldu. Ancak uzmanlar kalem kullanmanın öğrenme becerilerini geliştirdiğini söylüyor. El yazısı yazmak bilgiyi aktif bir şekilde işleyerek anlamlandırmayı sağlıyor. El yazısı yazmanın beyindeki motor, duyusal ve bilişsel süreçleri bir araya getiren karmaşık bir eylem olduğunu belirten uzmanlar el yazısı yazmanın, öğrenme ve hafıza süreçlerinde de oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyledi. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin başarılı olması için mutlaka el yazısıyla çalışmaları öneriliyor. Uzman Klinik Psikolog Zeynep Betül Alp el yazısının beyin ve bilişsel süreçler üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu ve klavye kullanımı ile arasındaki farkları SABAH’a anlattı.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Kalem klavyeden keskindir

Klavye ile hızlı yazan bireylerin yazdıklarını daha az düşündüklerini ve dolayısıyla bilgiyi daha az işlediklerini dile getiren Alp, "El yazısıyla not almak, beyindeki motor ve bilişsel süreçler arasında bir bağ kurar. Harfleri yazarken yapılan fiziksel eylemler, bilgilerin zihinde daha uzun süre saklanmasına yardımcı olur" dedi. Bu sürecin yalnızca bilgiyi tekrar etmekle kalmadığını aynı zamanda onu aktif bir şekilde işleyerek anlamlandırmayı sağladığına da dikkat çeken Alp, çocukluk döneminde bu tür aktivitelerin, hem motor hem de mekânsal becerilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu aktardı ve yetişkinlikte de el yazısı yazmaya devam etmenin bu becerilerin korunmasına ve hatta geliştirilmesine yardımcı olabileceği bilgisini verdi.

EL YAZISI HAFIZA EGZERSİZİ

El yazısı yazmanın beyindeki motor, duyusal ve bilişsel süreçleri bir araya getiren karmaşık bir eylem olduğunu ifade eden Alp "Yazı yazarken, motor korteks el hareketlerini yönetir" dedi. El yazısı sürecinin yalnızca motor becerilerle sınırlı olmadığına vurgu yapan Alp "Harflerin şekillendirilmesi ve birbirine bağlanması, beynin görsel ve mekânsal işleme yeteneğini de artırır. Bu nedenle el yazısı, beyin gelişimi ve bilişsel süreçler için bütünsel bir egzersiz işlevi görür" diye konuştu.

HIZLI ANCAK YETERSİZ

Klavye yazımının hız açısından avantaj sağlasa da, bazı durumlarda dezavantaj oluşturabileceğine Alp şöyle konuştu: devam etti:

"Araştırmalar, klavye ile hızlı yazmanın bireylerin yazdıklarını daha az düşündüklerini ve dolayısıyla bilgiyi daha az işlediklerini gösteriyor. Öte yandan, klavye yazımı, kısa sürede çok miktarda bilgi not almak veya hızlı iletişim kurmak gerektiğinde pratik bir çözüm sunar. Ancak derin öğrenme ve bilgiyi zihinde işleme açısından, el yazısının beyin üzerinde daha kapsamlı ve olumlu bir etkisi olduğu biliniyor"

KALICI ÖĞRENME SAĞLIYOR

El yazısıyla not almak bilgilerin daha uzun süre hatırlanmasını sağlıyor. Bir çalışmada, el yazısıyla not alan bireylerin, klavye ile not alan bireylere göre daha iyi kavramsal anlayış geliştirdiği ve bilgileri daha uzun süre hatırladığının bulunduğunu dile getiren Alp "El yazısıyla yazmanın yavaş olması, bireyin yazdığı konuyu derinlemesine düşünmesini sağlar. Özellikle dil öğrenimi veya matematik gibi konularda el yazısıyla çalışmanın öğrenme üzerindeki etkisi büyüktür. Bu yüzden eğitim alanında el yazısı hâlâ önemli bir araç olarak kabul edilmektedir" açıklamasını yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalem klavyeden keskindir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA