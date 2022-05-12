Kalemiye Sınıfı Üyeler - Osmanlı’da Kalemiye Sınıfı Nedir, Kimlerden Oluşur, Üyeleri Ve Görevleri Nelerdir?

Ehli Kalem olarak da bilinen kalemiye sınıfı bürokrasi, diploması ve defter işlerinden sorumlu olan kişilerin oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Divanı hümayunda da yer alan bu sınıf mensupları yönetimin ince işlerinden sorumlu olan kesimi oluşturmaktadır. Kalemiye sınıfının ne olduğu ve içerisinde kimlerin yer aldığına ilişkin detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kalemiye Sınıfı Nedir?

Kalemiye sınıfının ne olduğu tarihte merak edilen konulardan biridir. Yönetilen bir kesim olan kalemiye sınıfı bürokrasi başta olmak üzere mali ve diplomatik durumların görüşüldüğü ve görevlerin yerine getirildiği bir sınıftır. Divan-u hümayunda verilen kararları uygulayan grup olarak da tanımlamak mümkündür.

Kalemiye sınıfı mensupları divan-u hümayunda da görev almaktadır. Bu sınıf Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde ortaya çıkmıştır. Giderek önemi artan bir sınıf olan kalemiye sınıfı davan-u hümayunun kaldırılması ile hariciye nazırlığına bağlanmıştır.

Kalemiye Sınıfı Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Kalemiye sınıfı üyeleri ile ilgili net bilgiler olsa da çoğu zaman bu üyeler karıştırılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin mali, diplomatik işlerinden ve bürokrasinin ilerleyişinden sorumlu olan bu sınıf üyeleri oldukça meşguldür. Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfında yer alan görevliler ve görevleri şu şekildedir;