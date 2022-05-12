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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:36 Son Güncelleme: 12.5.2022 11:36

Kalemiye Sınıfı Üyeler - Osmanlı’da Kalemiye Sınıfı Nedir, Kimlerden Oluşur, Üyeleri Ve Görevleri Nelerdir?

Kalemiye Sınıfı Üyeler - Osmanlı’da Kalemiye Sınıfı Nedir, Kimlerden Oluşur, Üyeleri Ve Görevleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti içesinde birden fazla topluluklar, sınıflar bulunmaktadır. Bu sınıflar içerisinde kalemiye sınıfı da yer almaktadır. Kalemiye sınıfı yönetilen grupta yer alan çalışan kesimden oluşmaktadır. Osmanlı Devleti içinde işlerin ilerlemesinde görevli olan kesimden oluşmaktadır. Peki kalemiye sınıfı nedir, kalemiye sınıfı üyeleri kimlerden oluşmaktadır? Tüm bu soruların cevaplarını araştırdık ve sizler için derledik.

Ehli Kalem olarak da bilinen kalemiye sınıfı bürokrasi, diploması ve defter işlerinden sorumlu olan kişilerin oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Divanı hümayunda da yer alan bu sınıf mensupları yönetimin ince işlerinden sorumlu olan kesimi oluşturmaktadır. Kalemiye sınıfının ne olduğu ve içerisinde kimlerin yer aldığına ilişkin detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kalemiye Sınıfı Nedir?

Kalemiye sınıfının ne olduğu tarihte merak edilen konulardan biridir. Yönetilen bir kesim olan kalemiye sınıfı bürokrasi başta olmak üzere mali ve diplomatik durumların görüşüldüğü ve görevlerin yerine getirildiği bir sınıftır. Divan-u hümayunda verilen kararları uygulayan grup olarak da tanımlamak mümkündür.

Kalemiye sınıfı mensupları divan-u hümayunda da görev almaktadır. Bu sınıf Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde ortaya çıkmıştır. Giderek önemi artan bir sınıf olan kalemiye sınıfı davan-u hümayunun kaldırılması ile hariciye nazırlığına bağlanmıştır.

Kalemiye Sınıfı Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Kalemiye sınıfı üyeleri ile ilgili net bilgiler olsa da çoğu zaman bu üyeler karıştırılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin mali, diplomatik işlerinden ve bürokrasinin ilerleyişinden sorumlu olan bu sınıf üyeleri oldukça meşguldür. Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfında yer alan görevliler ve görevleri şu şekildedir;

  • Nişancı: Padişah adına padişahın tuğrasını çekmekle görevli olan kişidir. Tuğra çekmek dışındaki görevleri dirliklerle ilgilenmek, tapu defterlerini işlemek ve kayıtlarını tutarak padişaha iletmektir. Tahrir defterlerini yazmak ve örf kanunları bilerek gerektiğinde yorumlamak nişancının görevleri arasında yer almaktadır. Nişancı kalemiye sınıfının en yetkili kişidir.
  • Reisülküttap: Katiplerin şefi olarak bilinmektedir. Nişancıya bağlı olarak çalışmaktadır. İlerleyen yıllarda dışişlerinden sorumlu olan kalemiye sınıfı üyesidir.
  • Defterdar: Mali işlerden sorumlu olan defterdar, I. Murat döneminde ilk kez atanmıştır. Devlet hazinesinden sorumlu olan defterdarlar Fatih döneminde ikiye ayrılmıştır. Anadolu defterdarları ve Rumeli defterdarları aynı sınıfa mensup olup iş bölümü yapmışlardır. Defterdarlığa bağlı kalemiye sınıfı üyeleri arasında yer alan diğer kalemler şunlardır; Ruznamçe kalemi, tarihçi kalemi, gelir ve giderler kalemi, maliye emirleri kalemidir.

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Kalemiye Sınıfı Üyeler - Osmanlı’da Kalemiye Sınıfı Nedir, Kimlerden Oluşur, Üyeleri Ve Görevleri Nelerdir?
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