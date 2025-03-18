Kalemtıraş özellikle ilkokulda sıklıkla kullandığımız aletlerden biridir. Yazımı konusunda ise birçok insan yanlış kullanımı kullanmaktadır. Kalemtıraş kelimesi, kalem ve tıraş sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve kalemin uç kısmını tıraş ederek incelten bir aleti ifade etmektedir. Doğru kullanımını merak edenler öncelikle TDK'ye danışmaktadır. Kalemtıraş nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı kalemtıraş mı kalemtraş mı soruları konu hakkında bilgi sunmaktadır.

Kalemtıraş Nasıl Yazılır?

Kalemtıraş nasıl yazılır sorusuna pek çok insan farklı yanıt vermektedir. Kelimenin doğru yazımı "kalemtıraş" şeklindedir. Yanlış kullanımları arasında "kalemtraş", "kalem tıraş" gibi yazımlar vardır.

Doğru ve yanlış kullanımına örnek cümleler ise şu şekildedir:

Doğru kullanım:

Kalemtıraşını kaybettiği için tüm sınıfı ayağa kaldırdı.

Kırtasiyeden arkadaşına yeni bir kalemtıraş hediye aldı.

Yanlış kullanım:

Ondan kalemini açmak için bir kalem tıraş istedi.

Kalemtraşını kaybettiği için kalemini kullanamadı.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Kalemtıraş Mı Kalemtraş Mı?

Türk Dil Kurumu, kelimelerin doğru yazımı için danışılması gereken ilk yerdir. Kalemtıraşın doğru kullanımı ise Türk Dil Kurumuna göre "kalemtıraş" şeklindedir.