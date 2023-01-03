Kalenderi Nedir? Edebiyatta Kalenderi Nazım Şekli Konusu, Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Kalenderi nedir sorusuna dünya malından kendini soyutlamış kişi yanıtı verilebilir. Edebiyatta da önemli bir kavram olduğu için Kalenderi nazım şekli nedir sorusu oldukça üzerinde durulan bir konudur. Kalenderi konusu nedir ya da ne anlama gelir soruları edebiyatçıları yakından ilgilendirir. Edebiyatta Kalenderi nazım şekli konusu, örnekleri, özellikleri ve temsilcileri hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Kalenderi Nedir?

Kalenderi kelime anlamı olarak dünya malına ve mülküne itibar etmeyen, giyim ve kuşamı ile bunu belli eden tarikat zümresi olarak tanımlanabilir. Eski dönemlerde berduş, düzensiz yaşam süren ve eğlence seven anlamlarına gelen kalenderlik günümüzde bir anlam iyileşmesi yaşamıştır. Günümüzde ise sözüne güvenilir ve özü sözü bir anlamı taşır.

Kalenderlik alçak gönüllü olmayı önemsemek, gurur ve kibirden kaçınmak anlamları taşır. Bunun yanında dünya malından ve mevki peşinden koşanları küçümseyen bir zümre ya da tasavvuf düşüncesi olarak da tanımlanabilir.

Kalenderi Özellikleri Nelerdir?

Kalenderi nazım şekli özel ezgilerden oluşur. Özel aruz ve hece kalıpları kullanılarak dile getirilen bir nazım şekline sahiptir. Halk şairleri tarafından okunur. Hem söyleyiş hem de ezgi yönü ile diğer nazım şekillerinden oldukça farklı olduğu söylenebilir. Uyak düzeni, nazım ve ölçü şekli yoktur. Daha çok özel bir ezgiye sahip olduğu söylenebilir.

Kendi içinde de düz kalenderi, Emrah kalenderisi, Acem kalenderisi olarak farklı türleri vardır. Ancak 3+4+3+4 ya da 7+7 şeklinde on dört heceli olabilirler. Fakat aruz yerine veznin kullanıldığı örnekleri de görmek mümkün olabilir. Halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir.

Hece ölçüsü ile yazılan türlerin kafiye düzenleri de semai ve divani ile aynı özelliklerdedir. Bunlar da 8 heceli olarak yazılırlar. Gazel biçimindeki seamilerde ise dizeler mef'ulu, feulün kalıpları ile ek bir dize şeklinde sürdürülebilir. Bunlar da ayaklı ya da yedekli kalendieri olarak tanımlanır.