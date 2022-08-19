Birçok cihazda doğru ölçümü sağlayabilmek adına kalibrasyon sistemi kullanılır. Kalibrasyon, tek başına ya da farklı araçlar ile birlikte bir ölçümü sağlayabilmek adına tasarlanmış olan sistemdir. Günümüzde kullanım alanı çok fazla olan kalibrasyon üzerine araştırmalar da çokça yapılmaktadır. Yazımızda bizler de kalibrasyon nedir, kalibrasyon ne demek, nerelerde kullanılır ve ne anlama gelir gibi sorular üzerinden sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, tek başına ya da farklı ekipmanlarla beraber ölçüm yapmak için tasarlanan cihaza denmektedir. Özelliklerine ve kullanım şartlarına göre tasarlanan ölçüm cihazları, belirlenen periyotlarda uygun bir şekilde bazı testlere tabi tutulur. Yapılan ölçümler sayesinde hassas sapmalar ortaya çıkarılır ve ölçüm aletinin belli bir aralıkta sabit kalması sağlanır. Bu sebeple çok farklı sektörlerde kullanılmak istenilen cihazların doğruluğu konusunda kalibrasyon işleminin sağlanarak testlerin yapılması doğru sonuç için gerekli olan bir durumdur.

Kalibrasyon Ne Demek

Kalibrasyon farklı cihazların doğruluk paylarını ölçmeye yarayan bir tür cihazdır. Çeşitli standartlara bağlı olarak kalibrasyon işlemi yapılır. Bu sebeple önceden doğruluğu kesinleşmiş olan bir cihazla ölçüm yapmak doğruluk payını arttıracak bir durumdur. Kalibrasyonu yapılmamış bir cihazla ölçüm sadece varsayımdan ibaret bir ölçümdür. Hem matematiksel hem de fiziksel olarak ölçümden tam sayı çıkması gerekmektedir.