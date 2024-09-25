Kalimnos Neresi? Kalimnos Nerede, Nereye Bağlı?

Yunanistan, antik kalıntıları ve büyüleyici adaları ile her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Atina'daki Akropolis ve Parthenon gibi tarihi yapılar, Santorini ve Mikonos gibi ünlü adalar, Meteora'nın dramatik manastırları ve Girit'in büyüleyici sahilleri, Yunanistan'ın turistik cazibelerinden sadece birkaçıdır. Ona bağlı adalardan bir olan Kalimnos neresi, nerede ve nereye bağlı öğrenmeden yola çıkılmamalıdır.

Kalimnos Neresi?

Kalymnos, Ege Denizi'nin güneydoğusunda yer alan bir Yunan adasıdır. Dodekanes adalar grubuna bağlı olan Kalymnos, Kos ve Leros adaları arasında bulunur. Ada, yaklaşık 134,5 kilometrekarelik bir alana sahiptir ve 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 17.752 kişilik bir nüfusa sahiptir. Kalymnos'un başkenti ve en büyük yerleşim yeri Pothia'dır. Ada, özellikle dağcılık ve kaya tırmanışı ile ünlüdür ve bu sporlarla ilgilenenler için mükemmel bir turistik lokasyondur. Kalymnos, Güney Ege bölgesine bağlıdır ve bölgedeki diğer adalarla birlikte yönetilmektedir.

Kalimnos Adasına Nasıl Gidilir?

Kalimnos Adası'na ulaşmak için birkaç farklı yol bulunmaktadır. Türkiye'den Kalimnos'a gitmenin en çok tercih edilen yolu, deniz yoluyla seyahat etmektir. Bodrum ve Kuşadası gibi liman şehirlerinden düzenli feribot seferleri bulunmaktadır. Bu feribotlar, Ege Denizi'nin muhteşem manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunmaktadır. Alternatif olarak, Türkiye'den Kos Adası'na uçakla gidip, oradan feribot veya hızlı motor seferleriyle Kalimnos'a geçebilirsiniz. Kos'tan Kalimnos'a feribot yolculuğu yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir. Ayrıca, Rodos Adası üzerinden de Kalimnos'a ulaşmak mümkündür. Marmaris veya Fethiye'den Rodos'a feribotla gidip, oradan Kalimnos'a geçebilirsiniz. Yunanistan ana karasından da Atina veya Selanik gibi büyük şehirlerden direkt feribot seferleriyle Kalimnos'a ulaşabilirsiniz.

Kalimnos Adasında Gezilecek Yerler Nerelerdir?

Kalimnos Adası, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dolu bir yerdir. Kalimnos Adası'nda gezilecek bazı önemli yerler arasında ise aşağıdakiler bulunur:

1.Agios Savvas Manastırı

Adanın en yüksek noktalarından birinde yer alan bu manastır, muhteşem bir manzaraya sahiptir ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemektedir.

2.Kalymnos Arkeoloji Müzesi

Adanın tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için ideal bir yerdir. Müze, antik dönemden kalma eserlerle doludur.

3.Neoklasiko Private Folklore and Historical Collections

Bu özel müze, Kalimnos'un folklorik ve tarihi zenginliklerini sergilemektedir.

4.Pothia

Adanın merkezi olan Pothia, renkli evleri ve canlı atmosferiyle dikkat çeker. Burada yürüyüş yapabilir ve yerel lezzetleri tadabilirsiniz.

5.Vathy Köyü

Doğal güzellikleri ve geleneksel mimarisiyle ünlü olan bu köy, huzurlu bir kaçış noktasıdır.

6.Myrties ve Masouri Plajları

Bu plajlar, özellikle su sporları ve tırmanış meraklıları için idealdir.