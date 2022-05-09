Kalın Bağırsak Görevi Ve Özellikleri - Kalın Bağırsağın Görevleri Nedir, Nerede Bulunur?

Vücudumuzun hayati fonksiyonlarını yerine getirmek üzere pek çok sistem bulunur. Bunlardan birisi olan sindirim sisteminde görevli pek çok organ vardır. Sindirim sistemi organları arasında ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs vardır. Kalın bağırsak, sindirim sistemi için önemli bir yapıdır. İnce bağırsak ile anüs arasında yer alan kalın bağırsağın pek çok görevi bulunur. Kalın bağırsak, ince bağırsak ile anüs arasında bulunur. İnce bağırsağı çevreleyen kalın bağırsak pek çok bölüme ayrılır. Kalın bağırsağın pek çok bölümü vardır. Vücudumuz için önemli bir yere sahip kalın bağırsak görevi ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak önem taşımıştır.

Kalın Bağırsak Görevi

Kalın bağırsak, sindirim sisteminde önemli bir yere sahip yapıdır. İnce bağırsak ile anüs arasında bulunan kalın bağırsağın pek çok görevi bulunur. Kalın bağırsak, ince bağırsaktan daha kısa olmasına rağmen daha geniş bir çapa sahiptir. En temel görevi, sindirilmiş karışımı dışkıya çevirmek, su ve vitamin emilimini gerçekleştirmektir.

Kalın bağırsak, içerisinde bulunan mukus sıvısı sebebiyle selülozu parçalar. Bu bağırsak, içerisine gelen gıda parçalarının suyunun emilmesini sağlar. Kalın bağırsak, atıkların içerisinde bulunan suyun emilmesini sağlayarak, kalanının dışkı yoluyla vücuttan atılmasını destekler. Aynı zamanda dışkı oluşumunda etkili rol oynar.

Kalın Bağırsağın Görevi

Kalın bağırsak, vücudumuz için önemli işleve sahip bir organdır. Suyun dışkı yoluyla dışarıya atılmaması ve kana kazandırılması için kalın bağırsakta su emilimi olur. Kalın bağırsağın önemli görevlerinden birisi de vitaminin emilimini sağlamaktır. Bu emilim, kalın bağırsakta yaşayan bakteriler ile beraber olur. Kalın bağırsak, içerisinde bulunan mukus sıvısı sebebiyle selülozu parçalama görevini üstlenir. Kalın bağırsak aynı zamanda, suyun emilmesi ile beraber, kalanının vücuttan atılmasına destek olur.

Kalın Bağırsak Ne İşe Yarar?

Kalın bağırsak, vücudumuzda yer alan ve pek çok işleve sahip bir organdır. Bu bağırsak ince bağırsağın etrafından s biçiminde dolanarak anüs kısmında son bulur. Kalın bağırsak, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yer alan organlardan biridir. Kalın bağırsağın görevi, vücuda alınan besinlerin içerisinde fazla kalan vitamin su ve minarelin kana geçmesine yardımcı olur.

Vücuda alınan besinlerin boşaltılması ve karıştırılması bu bölümde gerçekleşir. Sindirim sırasında bu bölüme gelen atıklardan yağ asitleri, inorganik tuzların emilmesini gerçekleştirir. Atıkların içerisinde bulunan suyun emilmesini sağlar ve kalanını da dışkı yoluyla vücuttan atılmasını destekler. Bakteriler dışkı oluşumunda etkili bir rol oynar.

Kalın Bağırsakta Ne Emilir?

Kalın bağırsakta, kimusta bulunan su emilir. Burada bulunan tuzlar, aktif taşıma ile emilir, su ise osmos yoluyla onları takip eder. Kalın bağırsakta inorganik ve organik madde emilimi gerçekleşir. Sindirim sisteminde önemli bir yere sahip kalın bağırsakta su, mineral ve vitaminlerin emilimi gerçekleşir.