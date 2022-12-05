Kalın Zıt Anlamlısı Nedir? Kalın Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kalın kelimesini gerek bir kıyafeti anlatırken, gerek birisinin ses tonunu anlatmaya çalışırken gerekse bir cismin boyutundan bahsederken kullandığımız geniş bir anlama sahip kelimelerden biridir. Kalın olma durumunun tam tersini anlatabilmek için de zıt anlamlı karşılığına ihtiyaç vardır. İşte, kalın kelimesinin zıt anlamlısı...
Kalın kelimesini TDK'ya göre farklı anlamları vardır. Kalın kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı
Pek çok kelimenin olduğu gibi kalın kelimesinin de zıt anlamlısı vardır. Kalın kelimesi bilindik zıt anlamlılardan biridir. Boyutu çok olan anlamına gelen kalın kelimesinin zıt anlamlısı ince kelimesidir. İnce kelimesi, kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan anlamına gelmektedir.
Kalın kelimesi sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. Kalın kelimesini söylerken ifade etmeye çalıştığımız şeyi farklı kelimeler kullanarak da yapabiliriz. Gür kelimesi kalın kelimesine anlam bakımından benzemektedir. Bu kelimeyi kullanarak da bazı yerlerde aynı anlamı ifade etmiş oluruz.