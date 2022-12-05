Kalın Zıt Anlamlısı Nedir? Kalın Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kalın kelimesini gerek bir kıyafeti anlatırken, gerek birisinin ses tonunu anlatmaya çalışırken gerekse bir cismin boyutundan bahsederken kullandığımız geniş bir anlama sahip kelimelerden biridir. Kalın olma durumunun tam tersini anlatabilmek için de zıt anlamlı karşılığına ihtiyaç vardır. İşte, kalın kelimesinin zıt anlamlısı...

KALIN KELİMESİNİN ANLAMI

Kalın kelimesini TDK'ya göre farklı anlamları vardır. Kalın kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı

Enli ve gür

Yoğun, akıcılığı az olan

Etli, dolgun

Pes (ses)

KALIN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Pek çok kelimenin olduğu gibi kalın kelimesinin de zıt anlamlısı vardır. Kalın kelimesi bilindik zıt anlamlılardan biridir. Boyutu çok olan anlamına gelen kalın kelimesinin zıt anlamlısı ince kelimesidir. İnce kelimesi, kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan anlamına gelmektedir.

KALIN KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Kalın kelimesi sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. Kalın kelimesini söylerken ifade etmeye çalıştığımız şeyi farklı kelimeler kullanarak da yapabiliriz. Gür kelimesi kalın kelimesine anlam bakımından benzemektedir. Bu kelimeyi kullanarak da bazı yerlerde aynı anlamı ifade etmiş oluruz.

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