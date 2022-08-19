Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kalori Kısaltması Nedir? Kalorinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 12:11 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:13

Kalori Kısaltması Nedir? Kalorinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?

Kalori Kısaltması Nedir? Kalorinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?

Kalori teriminin kısaltması nedir sorusu araştırma konularında bulunan bir konu olmuştur. Bunun sebebi de genel olarak terimsel dilde birçok kavram ve kısaltma bulunmaktadır. Günlük hayatımızda en çok duyduğumuz kelimelerden biri olan kalori, bu bahsettiğimiz terimsel dile ait olan kelimelerden ya da terimlerden biridir. Her terimin bir kısaltması olduğu gibi kalorinin de bir kısaltması bulunmaktadır. Kullanılan bu bilimsel terimlerin ise kendilerine göre belli kısaltmaları bulunmaktadır. Peki Kalori kısaltması nedir? Kalorinin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konur mu?

Kalorinin teriminin kısaltması nedir tarzı sorular internet üzerinde bireyler tarafından terimsel dili öğrenmek adına sık sık araştırılmaktadır. Alınacak kalori miktarı günlük yaşantımız için önemli olan konulardan biridir. Kişiler genellikle düzenli beslenmeler sağlarken günlük kalori miktarlarına özen göstermektedirler. Peki kalorinin kısaltması nasıl yazılmaktadır? Bilimsel her terimin neredeyse bir kısaltması olduğu için kalorinin de kendine ait bir kısaltması bulunmaktadır. Yazımızda bizler de kalorinin kısaltması nedir, kalorinin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bu konuda bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kalori Kısaltması

Kalori, bir enerji birimi olup, insanların yaşamını sürdürmek, nefes almak, hareket etmek, kan pompalamak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji de yiyeceklerden sağlanmaktadır. Yani kalori yaşamsal fonksiyonlarımızı sürdürebilmek için gerekli olan en önemli yapıtaşlardan biridir. Bu enerjiyi de yiyeceklerden almaktayız. Genellikle paketli gıdalar üzerinde gördüğümüz kalori ibaresinin kısaltması "kcal ya da kal" olarak yazılmaktadır. Kcal, kilokalori anlamına gelmektedir. Ancak kalorinin asıl kısaltması "Cal" şeklindedir. Ancak günümüzde Kcal ibaresi daha çok sık kullanılmaktadır. Bunun sebebi de besin kontrolünde hesapların kilo üzerinden yapılması olmuştur.

Kalori Kelimesinin Kısaltması

Kalori kelimesinin kısaltması "Cal" olup ilk olarak 1800'lü yıllarında başlarından itibaren kullanılmaya başlandı. Nicolas Clément tarafından bir ısı enerjisi birimi olarak 1819 – 1824 yılları arasında derslerde tanıtıldı. O günden itibaren üzerine sayısız çalışmalar yapılarak kalori bugünkü halini almıştır. 1 kalori yaklaşık 4 kibrit çöpü kadar enerji çıkarmaktadır ve bu joule enerjisi üzerinden ölçülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalori Kısaltması Nedir? Kalorinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA