Kalori Kısaltması Nedir? Kalorinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konur Mu?

Kalorinin teriminin kısaltması nedir tarzı sorular internet üzerinde bireyler tarafından terimsel dili öğrenmek adına sık sık araştırılmaktadır. Alınacak kalori miktarı günlük yaşantımız için önemli olan konulardan biridir. Kişiler genellikle düzenli beslenmeler sağlarken günlük kalori miktarlarına özen göstermektedirler. Peki kalorinin kısaltması nasıl yazılmaktadır? Bilimsel her terimin neredeyse bir kısaltması olduğu için kalorinin de kendine ait bir kısaltması bulunmaktadır. Yazımızda bizler de kalorinin kısaltması nedir, kalorinin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bu konuda bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kalori Kısaltması

Kalori, bir enerji birimi olup, insanların yaşamını sürdürmek, nefes almak, hareket etmek, kan pompalamak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji de yiyeceklerden sağlanmaktadır. Yani kalori yaşamsal fonksiyonlarımızı sürdürebilmek için gerekli olan en önemli yapıtaşlardan biridir. Bu enerjiyi de yiyeceklerden almaktayız. Genellikle paketli gıdalar üzerinde gördüğümüz kalori ibaresinin kısaltması "kcal ya da kal" olarak yazılmaktadır. Kcal, kilokalori anlamına gelmektedir. Ancak kalorinin asıl kısaltması "Cal" şeklindedir. Ancak günümüzde Kcal ibaresi daha çok sık kullanılmaktadır. Bunun sebebi de besin kontrolünde hesapların kilo üzerinden yapılması olmuştur.

Kalori Kelimesinin Kısaltması

Kalori kelimesinin kısaltması "Cal" olup ilk olarak 1800'lü yıllarında başlarından itibaren kullanılmaya başlandı. Nicolas Clément tarafından bir ısı enerjisi birimi olarak 1819 – 1824 yılları arasında derslerde tanıtıldı. O günden itibaren üzerine sayısız çalışmalar yapılarak kalori bugünkü halini almıştır. 1 kalori yaklaşık 4 kibrit çöpü kadar enerji çıkarmaktadır ve bu joule enerjisi üzerinden ölçülür.