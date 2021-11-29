Kalorimetre kabı neyi ölçer? Kalorimetre nedir, ne işe yarar?

Kalorimetri kabı, kalorimetre enerji miktarını ölçen bir alettir. Kalorimetre kabı aynı zamanda ısı enerjisinin nasıl iletildiğini bizlere gösteren deneysel bir düzenek olarak tanımlanır. Kalorimetreler, maddelerin öz ısısı ile sığasını bulmak için kullanılmaktadır.

Kalorimetre Kabı Neyi Ölçer?



Kalorimetre kabı: dışarıya yönelik bir ısı alışverişi olmayacak bir biçimde yalıtılmış olan ve içinde ısı alışverişini sağlayan hareketin gerçekleştiği bir kap olarak bilinir. Kalorimetre kabının dış yüzeyi ısıyı yalıtan bir maddeyle kaplanır ve bu sayede kabın içerisinde bulunan biri soğuk diğeri ise sıcak olan iki madde arasında gerçekleşen ısı alışverişi ve son sıcaklık tespiti konusunda doğru bir sonucun elde edilmesi sağlanır. Kap içerisinde gerçekleşen sıcaklığın değişimi ve denge sıcaklığı ise, kapaktaki bir delikten sarkıtılan termometre ile ölçülebilir.

Isı, kalorimetre kabı ile ölçülebilen bir büyüklükte bir enerjidir. Alınıp verilebilen özelliği ile sıcak maddeden soğuğa doğru akan enerjiyi ölçmenin en iyi yollarından biri kalorimetre kabıdır. Kalorimetre kabının kullanım amacı, içeride gerçekleşen ısı alışverişinin en doğru şekilde çıkmasıdır.

Kalorimetre nedir?



Kalorimetre cihazı, iki farklı şekilde bulunmaktadır. Bunlar da mekanik kalorimetre ile ultrasonik kalorimetrelerdir. Bu kalorimetre cihazlarından biri hesaplamayı elektronik şekilde yaparken diğeri ise mekanik şekilde yapar. Kalorimetreler, kimyasal bir reaksiyon ve fiziksel bir değişim sonucu ortaya çıkan enerjinin ölçümünü yapmak için kullanılan bir elektronik cihazdır diyebiliriz. Kalorimetreler temelde üç ana unsurdan oluşmaktadırlar.

Hesaplama Ünitesi

Ölçme Birimi

Sensörler

Kalorimetreler, dairelerin ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamak için ısı ölçmede kullanılan cihazlardır. Kalorimetreler sayesinde hangi dairenin ne kadar tüketim yaptığını ölçer. Su debisi sayesinde dairede ne kadar enerji tüketildiği hesaplanır. Aynı zamanda kalorimetreler tasarruf yapmaya da yarayan aletlerdir. Merkezi ısıtma sistemleri de bu prensip ile çalışır ve faturalandırma da şirketler tarafından kalorimetre cihazının verdiği sonuçlar temel alınarak yapılır.



Kalorimetre kullanımında genel olarak mekanik kalorimetreler tercih edilir çünkü bu tip kalorimetreler daha kullanışlıdırlar. Suyun dolaştığı borular düz olduğu için içinde pislik, tortu veya kir birikmez. Bu nedenle mekanik kalorimetrenin de tıkanma riskini ortadan kaldırır ve kullanım süresini uzatır.



Diferansiyel taramalı dediğimiz kalorimetre tipi ise ısı analizi yaparken kullanılan termal ve analitik bir yöntemi kullanır. Isıtım, soğutum ya da sabit sıcaklık esnasında soğurulan veyahut salıverilen enerjinin miktarını ölçer ve belirler. Bir malzemenin ısı kapasitesinin sıcaklık ile nasıl değiştiğini inceleyen ve gösteren bir termal analiz tekniğidir diyebiliriz.



Kalorimetrelerin fiyatları ise suyun debi büyüklüğüne oranla değişir. Eğer kalorimetre geniş bir aralığa sahip ise, fiyatı daha pahalı olabilir. Bu nedenle debiye uygun olan bir kalorimetre seçilmesinde fayda vardır. Aynı zamanda ultrasonik kalorimetrelerin, mekanik kalorimetrelere oranla daha yüksek fiyata sahip olduğu da bir gerçektir. En uygun kalorimetre fiyatı, ihtiyaca en iyi yanıt veren kalorimetredir.

Kalorimetre Ne İşe Yarar?



Kalorimetre, bir diğer ismi ile ısıölçer, dairede harcanan ısının enerjisini ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir. Her evde bir kalorimetre cihazı bulunmaktadır, bu kalorimetre cihazı daireye giren ve çıkan sıcak suyun arasındaki sıcaklık farkını hesaplayarak, bu değeri geçen toplam su miktarını çarpar ve dairede tüketilmiş olan toplam ısı enerjisi miktarını hesaplar. Bu değeri de ya Jolue cinsinden ya da KWh cinsinden, toplam tüketim miktarına çevirir. Bu sayede faturalandırma yapılmış olur.



Kalorimetre cihazları üzerinden her ay harcanan ısı enerjisinin görülebileceği gibi, tüm yılın harcanan ısı miktarını da görebilirsiniz. Kalorimetre cihazları aynı zamanda Mbus adı verilen bir iletişim protokolüne de sahiptirler.



Sıcaklık kavramı, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun ölçüsüne denmektedir. Yani bir sistemin, ortalama molekülerkinetik enerjisinin net bir ölçüsüdür. Isı, belli bir sıcaklık sisteminin içinden, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme doğru akar. Sıcaklık farkı nedeniyle transfer olan ise enerjidir.



Isı sayacı olan kalorimetre ise bu aktarılan enerjinin ölçülmesine yarayan cihazlardır. Kullanım yeri genel olarak ısı transferi yapan cihazların tüketim değerlerini belirlemek için evler ve iş yerleridir. Isılar arası farkı ölçerek faturalandırmayı mümkün kılar.

Sıcaklık Kalorimetre İle Mi Ölçülür?



Kalorimetre, ısıyı ve ısılar arasındaki farkı ölçer. Sıcaklık ise termometre aracılığıyla ölçülmektedir.