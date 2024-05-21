Kalp Eş Anlamlısı Nedir? Kalbin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Okunuşları ve yazılışları farklı; anlamlarının ise tam olarak aynı olduğu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak ifade edilmektedir. Kalp eş anlamlısı da, pek çok kelimede olduğu gibi; çeşitlilik göstermektedir. Kalbin eş anlamı olan sözcük, yine aynı anlamı en iyi şekilde ifade eden kelimelerden oluşmaktadır. Eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanımı ise anlamı kaybetmeden, farklı biçimde cümle kurulumuna yarar sağlamaktadır.

Kalp Eş Anlamlısı Nedir?

Kalp kelimesinin eş anlamlısı, en genel kanı ile ''yürek'' olarak ifade edilir. İnsan vücudundaki en önemli organlardan bir tanesi olan kalp; ayrıca kelime bakımından; ''yürek, gönül, sevgi, bedenin merkezi, hatır ve his'' gibi kelimelerle de ifade edilmektedir.

Kalbin Eş Anlamı Olan Sözcük

Kalbin eş anlamı olan sözcük ''yürek'' kelimesidir. Yürek kelimesi, cümle içerisinde kullanıldığında direkt olarak kalp kelimesinin taşıdığı anlamı taşıyacaktır ve aynı anlamı ifade edecektir. Yürek kelimesi de, kalp kelimesi de; hem soyut hem de somut anlamda aynı manaya gelmektedir.

Kalp Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Kalp kelimesi ve kalp kelimesinin eş anlamlı kelimelerinin cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

-Kalp kalbe karşı demişler, böyle hissetmen oldukça normal!

-Bildiğin gibi; yüreğimdeki acıyı tarif edemem...

-Gönlümden geçen yalnızca bu işi elde edebilmek!