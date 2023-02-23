Kalsiyum Oksit Nedir? Kalsiyum Oksit (CAO) Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum oksit nedir sorusunu araştırmak için öncelikle kimya dersi kaynaklarından istifade etmeniz gerekir. Bu kaynaklarda kısa bir araştırma yaptığınızda dahi Kalsiyum oksit ne işe yarar sorusuna cevap bulacaksınız. Kalsiyum oksit kullanım alanları, bu bileşiği tanımanıza destek olacaktır. kalsiyum oksit asit mi baz mı sorusu da merak edilen bir husustur. CAO nerelerde kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kalsiyum Oksit Nedir?

Kalsiyum oksit esasında toplumda yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. Bu bileşik sönmemiş kireç olarak bilinir. Beyaz renkli olan bu ürün özellikle sanayi alanlarında kullanılan ürünlerin başında gelir.

Kalsiyum oksit, kireç taşının çok yüksek sıcaklıklarda eritilmesi ile elde edilen bir bileşiktir. Bu erime esnasında kireçteki karbondioksit uzaklaştırılır. Isınma sonunda elde kalan bileşik kalsiyum oksittir. Söz konusu ürün güçlü bir aşındırıcıdır. Alkali katı bir yapısı vardır. Su ile tepkimeye girerek çözünür. Su içerisinde yaşanan tepkime sonunda kalsiyum hidroksit elde edilir. Kalsiyum oksidin erime noktası 2572 derecedir.

Kalsiyum Oksit Kullanım Alanları

Kalsiyum oksit kullanım alanlarının çok çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanlar arasında öne çıkanlar çimento üretim ve atık su arıtma tesisleridir. Kalsiyum oksidin en önemli özelliği yapışma özelliğidir. Bu nedenle tuğla ve taşlar arasında yapışmayı sağlayan çimento üretiminde kullanılır. Ayrıca kimyasal yem yapımında da bu bileşikten yararlanılır. Kalsiyum oksit bileşiminin asit ya da baz olduğu da merak edilen bir özelliktir. Bu bileşik iyonik bağlı olup bazik özelliğe sahiptir.