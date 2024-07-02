İslam, insanın ahlaki değerlerine bağlı kalmasını ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini vurgular. Allah'a olan bağlılık, sadece ibadetlerle sınırlı kalmaz; aynı zamanda insanın ahlaki davranışlarını ve toplumsal sorumluluklarını da kapsar. İslam'da adalet, dürüstlük, merhamet ve yardımlaşma gibi ahlaki değerler, Allah'a olan bağlılığın bir ifadesi olarak görülür. Kalu Bela ne demek, Kalu Beladan Beri ne anlama gelir, Kuran'da nasıl geçer soruları işte tam da burada karşımıza çıkar.

Kalu Bela Ne Demek?

Kalu Bela, Arapça "kalu ve bela" kelimelerinden türemiş bir deyimdir. "Kalu" Arapçada "demek" anlamına gelirken, "bela" ise "musibet, bela, felaket" anlamlarına gelir. Bu deyim, dünyanın yaratılmadan önceki hali, ruhların henüz bedenlere girmeden önce bulunduğu yer veya insanoğlunun yaratılışından önceki saf ve günahsız hali anlamına gelir.

Kalu Bela, insanın yaratılışından önce ruhlar aleminde Allah'ın tüm insan ruhlarını toplayarak onlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (elestü birabbiküm) diye sorduğu ve ruhların "Evet, sen bizim Rabbimizsin" (belâ) diye cevap verdiği bir olaydır. Bu olay, insanlık tarihinin başlangıcında yapılan bir antlaşma olarak kabul edilir ve insanın fıtratına (yaratılışına) Allah'ı tanıma ve O'na iman etme özelliğinin yerleştirildiği anlamına gelir.

Kalu Beladan Beri Ne Anlama Gelir, Kuran'da Nasıl Geçer?

"Kalu Beladan Beri" ifadesi, insanların yaratılışlarından bu yana Allah'a verdikleri söze sadık kalmaları gerektiğini ifade eder. Bu ifade, insanın doğuştan gelen Allah'ı tanıma ve O'na iman etme bilincini hatırlatır. İnsanlar, bu antlaşmayı ve verdikleri sözü hatırlayarak, hayatları boyunca Allah'a sadık kalmaya ve O'nun emirlerine uymaya çağrılırlar.

Kalu Bela olayı, Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi'nin 172. ayeti ve 173. ayetinde geçmektedir. Bu ayet, Allah'ın insanlardan aldığı ahdi ve onların bu ahdi kabul ettiklerini ifade eder:

Araf Suresi, 172. Ayet: Rabbin Âdemoğulları'ndan -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim? "Elbette öyle! Tanıklık ederiz" dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde, "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz;

Araf Suresi, 173. Ayet: Yahut, "Önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi bâtıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helâk mi edeceksin!" demeye kalkışmayasınız.

Bu ayet, insanların Allah'a verdikleri sözün önemini ve bu sözü hatırlamalarının gerekliliğini vurgular. İnsanların, bu dünya hayatında Allah'ın emirlerine uygun yaşaması ve verdikleri söze sadık kalmaları gerektiğini belirtir.