Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kamelya Çiçeği Anlamı - Kamelya Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Temsil Eder?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:56 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:56

Kamelya Çiçeği Anlamı - Kamelya Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Temsil Eder?

Kamelya Çiçeği Anlamı - Kamelya Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Temsil Eder?

Kamelya çiçeği, çok yaygın olarak bilinen bitkilerden bir tanesidir. Bu bitki, biraz hassas yapıdadır diyebiliriz. Kamelya çiçeği rüzgar olmayan, durgun ve sıcak mekanları sever. Mümkünse yarı gölge de bir alan olduğu zaman kamelya çiçeği için istenen ortam tam anlamıyla hazır olmuş olacaktır. Kışın don şartlarından kötü şekilde etkilenen ve çok çabuk şekilde etkilenen kamelya çiçeği, gün ışığını da çok sever ve gün ışığı nereden vuruyorsa oraya doğru eğilme gerçekleşir. Bu nedenle bazen gün ışığı almayan tarafları da güneşe vermek gerekir ki denge sağlansın. Bu muazzam çiçeğin bir de birbirinden özel anlamları bulunmaktadır. Peki ya kamelya çiçeği ne anlama gelir, ne demek? İşte kamelya çiçeği anlamı…

Kamelya çiçeği, mayıs ayına dek 4 ve 7 derece arasında ortamlarda rahat bir şekilde hayatta kalabilir. Normal zamanda ise bulunduğu yer +18 derece olsa gayet iyi olur. Hafif gölgede yetiştirilmesi tercih edilir ve yetiştiriciler tarafından önerilir. Haftada en az 2 kez (1 kez üstten olacak biçimde) saksısı ya da toprağı sulanmalıdır. Evet, kamelya çiçeği biraz özen ve bakım isteyen bir bitkidir. Fakat birbirinden özel anlamları olan bu bitkinin nadide görüntüsü ve maneviyatı için tüm bu zahmetlere değecektir.

Kamelya Çiçeği Anlamı

Kamelya çiçeği, kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı güzelliğe sahip çiçeklerden bir tanesidir. Kamelya çiçeği aslında kaderini teslim etmek anlamına gelir. Yani kamelya çiçeği birine verildiği takdirde ona aslında "kaderim senin elinde" mesajını vermektedir.

Aynı zamanda kamelya çiçeği kokusuz bir çiçektir. Bu nedenle kamelya çiçeğini hediye etmek aslında "bu çiçeğe kokunuzu verin ki, çiçeğin güzelliği ile sizin kokunuz mükemmel bir ahenk yaratsın" mesajını vermek demektir.

Kamelya Çiçeğinin Anlamı

Kamelya çiçeği Latince'de "camellia" kelimesi ile ifade edilir. Bu isim de çiçeğe Carl Linnaeus tarafından konmuştur. Kamelya çiçeği, aşkı anlatmak için kullanılabilir. Bunun yanında, karşıdaki kişiye hediye edilerek ona olan sadakat ve bağlılık da çok güzel bir şekilde ifade edilebilir.

Kamelya Çiçeği Hikayesi

Kamelya çiçeği, tarihin ilk zamanlarından beri dünyada var olan bir çiçektir. Fakat dediğimiz gibi biraz bakım ve özen ister. Bu nedenle Kamelya çiçeği, aslında tarih boyunca elit sınıfın, üst tabakanın çiçeği olmuştur.

Osmanlı mimarisinde de yer yer kullanılan Kamelya çiçeği birçok medeniyetin sarayını, devlet kurumlarını ve bahçelerini süslemiştir. Kamelya çiçeğinin geçmişten bugüne dek tüm seçkin bahçelerde bulunması onun hikayesini bugünlere taşımıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamelya Çiçeği Anlamı - Kamelya Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Temsil Eder?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA