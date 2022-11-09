Kamelya Çiçeği Anlamı - Kamelya Çiçeği Ne Anlama Gelir, Neyi Temsil Eder?

Kamelya çiçeği, mayıs ayına dek 4 ve 7 derece arasında ortamlarda rahat bir şekilde hayatta kalabilir. Normal zamanda ise bulunduğu yer +18 derece olsa gayet iyi olur. Hafif gölgede yetiştirilmesi tercih edilir ve yetiştiriciler tarafından önerilir. Haftada en az 2 kez (1 kez üstten olacak biçimde) saksısı ya da toprağı sulanmalıdır. Evet, kamelya çiçeği biraz özen ve bakım isteyen bir bitkidir. Fakat birbirinden özel anlamları olan bu bitkinin nadide görüntüsü ve maneviyatı için tüm bu zahmetlere değecektir.

Kamelya Çiçeği Anlamı

Kamelya çiçeği, kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı güzelliğe sahip çiçeklerden bir tanesidir. Kamelya çiçeği aslında kaderini teslim etmek anlamına gelir. Yani kamelya çiçeği birine verildiği takdirde ona aslında "kaderim senin elinde" mesajını vermektedir.

Aynı zamanda kamelya çiçeği kokusuz bir çiçektir. Bu nedenle kamelya çiçeğini hediye etmek aslında "bu çiçeğe kokunuzu verin ki, çiçeğin güzelliği ile sizin kokunuz mükemmel bir ahenk yaratsın" mesajını vermek demektir.

Kamelya Çiçeğinin Anlamı

Kamelya çiçeği Latince'de "camellia" kelimesi ile ifade edilir. Bu isim de çiçeğe Carl Linnaeus tarafından konmuştur. Kamelya çiçeği, aşkı anlatmak için kullanılabilir. Bunun yanında, karşıdaki kişiye hediye edilerek ona olan sadakat ve bağlılık da çok güzel bir şekilde ifade edilebilir.

Kamelya Çiçeği Hikayesi

Kamelya çiçeği, tarihin ilk zamanlarından beri dünyada var olan bir çiçektir. Fakat dediğimiz gibi biraz bakım ve özen ister. Bu nedenle Kamelya çiçeği, aslında tarih boyunca elit sınıfın, üst tabakanın çiçeği olmuştur.

Osmanlı mimarisinde de yer yer kullanılan Kamelya çiçeği birçok medeniyetin sarayını, devlet kurumlarını ve bahçelerini süslemiştir. Kamelya çiçeğinin geçmişten bugüne dek tüm seçkin bahçelerde bulunması onun hikayesini bugünlere taşımıştır.