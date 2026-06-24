Kampüs dışı eğitime kredi geliyor

Yükseköğretimde öğrencilerin eğitim anlayışını değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite dışında alınan eğitimlerin akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak "Mikro Yeterlilikler Çerçevesi"ni yürürlüğe aldı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler artık yalnızca sınıfta öğrendikleriyle değil, kampüs dışında edindikleri bilgi ve becerilerle de akademik kazanım elde edebilecek. Bu kapsamda teknoloji akademileri, sektör eğitimleri, uygulama merkezleri, araştırma programları ve dijital öğrenme platformlarında alınan bazı eğitimler üniversiteler tarafından tanınabilecek. Belirli kriterleri karşılayan bu eğitimler krediye dönüştürülerek öğrencinin transkriptine işlenebilecek. Başka bir deyişle, öğrencilerin üniversite yıllarında okul dışında yaptıkları nitelikli çalışmalar artık yalnızca kişisel gelişim olarak kalmayacak; resmi akademik karşılık da bulacak. Özellikle hızla değişen iş dünyasında bu adımın öğrencilerin kariyer hazırlığını güçlendirmesi bekleniyor. Tamamlanan mikro yeterlilik programları sonunda öğrencilere uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazanılan yetkinlikler dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve güvenli dijital sistemlerde saklanabilecek.

MEZUNİYET KREDİSİNİN %10'U

Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri mezuniyet kredisine doğrudan katkı sağlaması. Düzenlemeye göre öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün yüzde 10'una kadar olan kısmını mikro yeterlilik programlarından tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin geçerli sayılacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Böylece her üniversite, kendi akademik yapısına ve bölüm ihtiyaçlarına göre değerlendirme yapacak. Örneğin mühendislik öğrencisi yapay zekâ eğitimi, işletme öğrencisi veri analitiği sertifikası, iletişim öğrencisi ise dijital medya alanındaki mesleki programlarla ek kredi kazanabilecek.

İŞ DÜNYASININ BEKLEDİĞİ BECERİLER

Özellikle yapay zekâ, veri bilimi, yazılım ve dijital teknolojiler gibi alanlarda beceri ihtiyacının hızla arttığına dikkat çekiliyor. Klasik diploma programlarının tek başına yeterli olmadığı bu yeni dönemde, iş dünyası mezunlardan daha güncel ve uygulamalı yetkinlikler bekliyor. Yeni model tam da bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Öğrenciler klasik ders programlarının yanında kısa süreli, hedef odaklı eğitimlerle kendilerini geliştirebilecek. Böylece öğrenme süreçleri daha esnek ve kişiselleştirilebilir hale gelecek.