Kampüsten küresel kariyere

Üniversite tercih dönemine sayılı günler kala aday öğrencilerin en çok araştırdığı başlıkların başında, mezuniyet sonrasında iş bulma imkânı, uluslararası eğitim fırsatları ve uygulamalı öğrenme modelleri geliyor. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerini iş dünyasına hazırlayan, teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre eden ve uluslararası deneyim sunan üniversiteler tercih listelerinde daha fazla yer buluyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) da bu anlayışla geliştirdiği eğitim modeliyle dikkat çeken yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. 1998 yılında kurulan Bahçeşehir Üniversitesi bugün 10 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, konservatuvar ile uygulamalı bilimler ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim veriyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk fakülteleri dâhil 58 lisans programına sahip üniversitede yaklaşık 30 bin öğrenci öğrenim görüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 7 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitede ayrıca 31 araştırma merkezi ve 92 öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor.

İŞ DÜNYASIYLA ERKEN BULUŞMA

Bahçeşehir Üniversitesi'nin eğitim modelinin temelini teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren yaklaşım oluşturuyor. Bu kapsamda geliştirilen COOP Eğitim Modeli, öğrencilerin mezun olmadan iş hayatını deneyimlemelerini amaçlıyor. "Kampüsüm İşyerim" anlayışıyla yürütülen model kapsamında öğrenciler eğitimlerini sürdürürken farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde çalışma fırsatı elde ediyor. Türkiye'de ilk kez 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen model kapsamında bugüne kadar 11 binden fazla öğrenci iş deneyimi programlarına katıldı. Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan profesyonel iş yaşamını yakından tanıyor. Program, yalnızca staj deneyimi sunmakla sınırlı kalmıyor; öğrencilerin önemli bir bölümü mezuniyet öncesinde çalıştıkları şirketlerden iş teklifi alma fırsatı da yakalıyor. CO-OP modelinin önemli ayaklarından biri de üniversite ile sektör arasındaki iş birliklerini eğitim programlarına taşıması. Bu sayede öğrenciler henüz eğitim hayatları devam ederken iş dünyasının beklentilerini öğreniyor, profesyonel çalışma kültürüyle tanışıyor ve mezuniyet sonrasında daha hazır bir şekilde kariyerlerine başlıyor.

SEKTÖR SINIFA GİRİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi'nin dikkat çeken uygulamalarından biri de "markalı dersler". Üniversite ile iş dünyasının ortak yürüttüğü bu modelde partner şirketler kendi uzmanlık alanlarına ilişkin içerikleri akademisyenlerle birlikte hazırlıyor. Öğrenciler derslerde yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor, sektörün güncel uygulamalarını doğrudan o alanda çalışan profesyonellerden dinleme fırsatı buluyor. Bugüne kadar 30 bin 173 öğrenci markalı derslerden yararlanırken, uygulama sayesinde öğrencilerin sektör temsilcileriyle erken dönemde iletişim kurmaları ve kariyer planlarını daha bilinçli şekilde oluşturmaları hedefleniyor.

ALTERNATİF BURS

Üniversitenin dikkat çeken uygulamalarından biri de ApplyBAU başvuru sistemi. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde kullanılan kabul modellerinden esinlenerek geliştirilen sistem sayesinde öğrenciler yalnızca sınav puanlarına göre değil, akademik başarıları, projeleri ve bireysel yetkinlikleri doğrultusunda da değerlendiriliyor. Bu kapsamda başarılı adaylara sınav sonuçlarından bağımsız olarak burs imkânı sunuluyor.

GİRİŞİMCİLİĞE DESTEK

Bahçeşehir Üniversitesi, girişimcilik alanında oluşturduğu ekosistemle de öğrencilerini destekliyor.

BAU HUB, BIZ

Lab, BUG Lab, Hub Kuluçka ve Hub Belgium programları aracılığıyla girişimci adaylarına şirketleşme süreçlerinden yatırımcı görüşmelerine kadar pek çok konuda rehberlik ediliyor. Öğrencilere Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların destek programlarına başvuru süreçlerinde mentorluk hizmeti veriliyor. BAU HUB bünyesinde faaliyet gösteren Hub Belgium ise Avrupa pazarına açılmak isteyen girişimcilere yol gösteriyor.



KÜRESEL EĞİTİM AĞIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden biri de BAU Global eğitim ağı. Üniversite, klasik Erasmus ve değişim programlarının ötesinde kendi küresel eğitim yapılanması sayesinde öğrencilerine farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Berlin, Washington DC, Batum ve Girne başta olmak üzere BAU Global üyesi kurumların bulunduğu merkezlerde öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü sürdürebiliyor. Böylece farklı eğitim sistemlerini deneyimleyen öğrenciler uluslararası akademik çevrelerle de tanışma imkânı elde ediyor. Washington DC'de bulunan Mentora College'da kapsamlı İngilizce eğitimi alan öğrenciler, yabancı dil yeterliliklerini geliştirirken uluslararası akademik yaşama hazırlanıyor. Almanya'daki Berlin International University of Applied Sciences ile yürütülen Dual Up sistemi kapsamında ise öğrenciler belirli programlarda bir yıl Almanya'da eğitim görerek çift diploma alma hakkı elde edebiliyor. BAU Global ağı içerisinde yer alan Bay Atlantic University ise öğrencilere Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alma fırsatı sunuyor. Üniversite ayrıca çevrim içi sertifika programlarıyla da uluslararası eğitim seçeneklerini genişletiyor. Hukuk Fakültesi öğrencileri ise lisans eğitimlerinin üçüncü yılını tamamladıktan sonra Kansas University School of Law'da eğitim görebiliyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkiye'den lisans, Amerika'dan ise yüksek lisans diploması alma hakkı kazanırken, belirli eyaletlerde baro sınavlarına girme imkânına da sahip oluyor.



ULUSLARARASI SIRALAMALARDA YÜKSELİŞ

Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı sıralamalarda da dikkat çeken sonuçlar elde ediyor. Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde 59'uncu sırada yer alan üniversite, THE'nin 2026 yılında açıkladığı alan bazlı sıralamada eğitim bilimleri alanında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ilk sıraya yükseldi. Aynı sıralamada sanat ve beşeri bilimlerde üçüncü, mühendislikte dördüncü, sosyal bilimlerde ise beşinci sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eğitim hizmetleri ihracatı alanında birçok kez ödüllendirilen üniversite, 2025 yılında da Turquality Destek Programı kapsamında hizmet ihracatı ödülüne layık görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör