Hukuk sisteminde birçok farklı kurum ve bu kurumlarda görev alan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Kamu başdenetçisi de önemli görevleri olan kişilerden biridir. Kamu başdenetçisinin ne anlama geldiği ve kim tarafından seçildiği merak edilen konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için kamu başdenetçisini kim seçer, kamu başdenetçisini kim atar, kaç yıllığına seçilir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Kamu Başdenetçişini Kim Seçer?

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 2012 senesinde çıkarılan 6328 sayılı yasa ile kurulmuş bir kurum olarak karşımıza çıkar. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu'nda yer alan başdenetçilerin birçok görevi mevcuttur. Yasalarda geçen tabirle bu kurumun, her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet çerçevesi içerisinde hak ve hukuka uygun bir biçimde incelemesi gerekmektedir. Ayrıca hak ve hukuka uygun bir şekilde tavsiyelerde bulunması da önemli görevleri arasında yer almaktadır. Son dönemlerde konuyla alakalı araştırmalar yapan birçok kişi kamu başdenetçisini kim atar diye merak etmektedir. Kamu başdenetçisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanmaktadır.

Kamu Denetçisi Kaç Yıllığına Seçilir?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olmakla birlikte kendi kendine yönetme yetkisine de sahiptir. Bu yüzden tüm faaliyetler otonomi bir şekilde yürütülmektedir. Hukuk alanıyla yakından ilgili olan çok sayıda kişi kamu başdenetçisi nasıl seçilir diye merak etmekte ve konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Kamu denetçisi TBMM tarafından seçilmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu; başdenetçilik ve genel sekreterden meydana gelmektedir. Seçim şekli TBMM tarafından gizli oyla yapılmaktadır. Kamu denetçisi 4 seneliğine seçilmektedir.