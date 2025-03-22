Kamuoyu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kamu Oyu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Kamuoyu, toplumların yönünü belirlemede önemli bir rol oynar. Şirketler, tüketicilerin beklentilerini anlamak için kamuoyu araştırmaları yaparlar. Medya, kamuoyunu bilgilendirerek ve yönlendirerek toplumsal tartışmalara katkıda bulunur. Böylesi önemli bir terimin yazımı da elbette oldukça önem arz etmektedir. Kamuoyu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak modern toplumların önemli bir kavramı olduğunu söylemek gerekir.

Kamuoyu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "kamuoyu" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Kamu" kelimesi halk, toplum anlamına gelirken, "oyu" kelimesi burada görüş, kanaat anlamında kullanılmıştır. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle yeni bir anlam doğduğu için kelimenin bitişik yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Kamu Oyu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Kamuoyu" kelimesi, bir toplumun belirli bir konu hakkındaki genel düşüncesini ifade etmek için kullanılan bir isimdir. Türk Dil Kurumu'na göre "kamuoyu" kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Yazım kurallarına uygun kullanımı benimsemek, iletişimde netliği ve doğruluğu artırır.