Kan Yapıcı Gıdalar Nelerdir? Yetişkinlerde, Gebelerde ve Çocuklarda Kilo Almadan Kan Yapan Yiyecekler

Kansızlık, vücutta istenmeyen durumlara ve hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için beslenme düzenine dikkat etmek, özellikle kan yapıcı gıdalar nelerdir öğrenmek gerekmektedir. Kan yapıcı besinler tüketirken kilosunu korumak isteyenler yetişkinlerde, gebelerde ve çocuklarda kilo almadan kan yapan yiyecekler hangileridir incelemelidir.

Kan Yapıcı Gıdalar Nelerdir?

Bazı dönemler yaş gözetmeksizin her bireyde kansızlık görülebilmektedir. Başlıca olarak halsizlik, el ve ayaklarda üşüme, solgunluk ve baş dönmesi gibi belirtiler veren kansızlığın altında ciddi bir rahatsızlık yoksa beslenme düzeninde bazı değişiklikler yaparak, günlük yenilen gıdalara kan yapan besinler eklenerek bu durumun önüne geçilebilir. Kan yapma özelliği ile bilinen başlıca gıdalar şunlardır;

Kırmızı et

Karaciğer

Baklagiller

Pekmez

Siyah kuru üzüm

Kabak çekirdeği

Yumurta

Ispanak

Yetişkinlerde, Gebelerde ve Bebeklerde Kilo Almadan Kan Yapan Besinler

Kan yapıcı gıdalar tüketilirken pek çok birey kilo dengesini de korumak istemektedir. Bunun yanı sıra bireylerde yaş ve sağlık durumuna göre beslenme düzeni olması gerektiği için, kan yapıcı gıdalar tüketirken bu hususlarda göz önüne alınmalıdır. Bu hususta sıklıkla merak edilen yetişkinlerde, gebelerde ve bebeklerde kilo yapmayan kan yapıcı gıdaları sıraladık;

Yetişkinler için;

Kırmızı et (ızgara ve haşlama tekniğiyle pişirilen kırmızı et hem kalorisi daha düşük hem de kan yapıcıdır.)

Kurubaklagiller (protein seviyeleri yüksek kalorileri düşük olmasıyla bilinen kuru bakliyatlar düzenli ve dengeli tüketildiği zaman kansızlığa iyi gelmektedir.)

Yumurta (haşlama usulü pişmiş günde 1 yumurta tüketmek kansızlığa iyi gelmektedir.)

Ispanak

Gebeler için;

Pekmez (kan yapıcı besinlerin başında gelen pekmez düzenli ancak çok olmamak kaydıyla tüketildiğinde demir eksiliğine iyi gelmektedir.)

Nohut, mercimek, bakla (bu kuru baklagiller türleri gebelerin özellikle kansızlık problemi yaşayanların tüketmesi gereken gıdalar arasında yer alır.)

Kuru meyveler (kuru meyveler içerdikleri demir sayesinde kansızlığa iyi gelmektedir.)

Ispanak

Bebekler için;

6 ayını tamamlamış bebeklerin ek gıdaya geçişle birlikte dışarıdan demir alması gerekmektedir. İhtiyacı olan demir seviyesi için bebeklerin beslenme düzeninde olması gereken kan yapıcı gıdalar şunlardır;