Kanada Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Kanada Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Kuzey Amerika bölgesinde yer alan, yaşam şartları, ekonomisi ve insan hakları endeksi ile çoğu kişinin hayali olan Kanada, 1867 yılında kurulmuştur. Konfederasyon yasası ile kurulan federal bir devler olan Kanada İrlanda Birleşil Krallığı ve Büyük Britanya Krallığı'na bağlıdır. Anayasal Monarşi ile yönetilen Kanada'nın başkenti ise Ottawa'dır. En ünlü şehri Toronto olduğu için kişiler tarafından bu ülkenin başkenti Toronto olarak bilinebilir. Ancak bu yanlış bir bilgidir. 33 milyon nüfusa sahip olan Kanada hakkında merak edilen tüm soruları sizler için cevapladık.

Kanada hangi kıtada?

Kanada'nın nerede bulunduğu, hangi kıtada yer aldığı merak edilen konulardan biridir. Bu kapsamda kişiler Kanada hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Sorusunu sıklıkla araştırmaktadır. Bu ülkede vatandaşların yaşam standartlar yüksek seviyedir. Kişi ve insan hakları da pek çok Avrupa ülkesine göre daha ileridedir ve suç oranı da yok denecek kadar azdır.

Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'na bağlı olduğu için Kanada'nın da Avrupa kıtasında yer aldığı düşünülebilir. Ancak bu ülke Kuzey Amerika Kıtası'nda yer alır. Kıtanın en kuzey kısmında bulunan Kanada en büyük yüz ölçümüne sahip 2. Ülkedir. Kanada'nın yüz ölçümü 10 milyon km olarak açıklanmıştır. Bunun yanı sıra Kanada ve ABD arasındaki kara sınırı da dünya üzerindeki en uzun kara sınırı olarak kayıtlara geçmiştir.

Kanada dünyanın hangi bölgesinde?

Dünyanın en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olan Kanada, kuzeyde yer alır. Amerika Birleşik Devletleri ile güneyde komşudur. İki ülke arasındaki uzaklık dünyadaki en uzun kara sınırı olarak da bilinmektedir. Kuzey ülkesi olan Kanada'nın 200.000 km'lik bir sahil şeridi de bulunur. Kanada'nın kuzeyde komşusu ise Gröland'dır. İnsani yaşam şartlarının yüksek olduğu bu ülkeye dışarıdan vatandaşlık için dünyanın her yerinden başvuru yapılmaktadır.

Kanada hangi yarım kürede yer alır?

Başkenti Ottawa olan Kanada Kuzey Yarım Küre'de yer alan bir ülkedir. Nüfusu 33 milyon yakın olan Kanada 3 bölgeden oluşan 10 eyalet vardır. Ülkede eğitim seviyesi çok yüksektir. Sağlık ve yaşam standartları dünyadaki diğer ülkelere göre oldukça gelişmiştir. Kanada'da bazı eyaletlerin gelirleri ise yönetimin gerçekleştiği hükümete göre daha fazla olabilir. Teknolojik açıdan da en gelişmiş ülke konumunda olan Kanada'da ekonomik düzeyde çok yüksek seviyelere ulaşmaktadır.

OECD 'nin açıklanan son raporlarında dünyanın en eğitimli ülkesi Kanada olarak ilk sırada yer almaktadır. Resmi dili de iki tanedir. Hem İngilizceyi hem de Fransızcayı resmi dil olarak kullanan Kanada'da iki dil de eşit ölçüde kabul edilmektedir. Kanada vatandaş başvurusunda da en sık eleme yapan ülkelerden biridir. Kanada'ya vatandaşlık ya da turist olarak seyahat etmek için detaylı bir araştırma talebi olmaktadır. Bu detaylı araştırmaların ardından talepler incelemeye alınır.