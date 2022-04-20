Kanada Para Birimi Nedir? Kanada Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde yer alan ve yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Dünyanın sayılı net ihracatçı ülkelerinden birisi olan Kanada, aynı zamanda refah seviyesi yüksek ve gelişmiş bir ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Oldukça büyük bir ticaret hacmine sahip olan Kanada, dünya geneline başlıca olarak bakliyat, kanola, çinko, uranyum ve petrol ihraç etmektedir. İthalat ve ihracat pazarı hayli geniş olan Kanada'nın resmi para birimi nedir? Kanada para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Kanada Para Birimi Nedir?

Kanada'nın kullandığı resmi para birimi Kanada Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Kanada Doları'dır. Kanada Dolarının alt birimi senttir. Bu para birimine ait 1, 5, 10, 25 sent ve 1, 2 Kanada Doları olmak üzere 6 adet madeni para 5, 10, 20, 50 ve 100 Kanada Doları olmak üzere de 5 adet banknot para vardır.

Kanada doları sadece Kanada sınırları içinde kullanılan bir paradır lakin ABD ve Kanada sınırında bulunan bazı işletmelerde Kanada Doları kabul edilmektedir.

Kanada Para Birimi Kaç TL'dir?

Kanada ve Türkiye arasındaki ithalat ihracat ilişkisi yaklaşık olarak yıllık 2 buçuk milyar dolar tutarında bir hacme sahiptir. Ülkemiz Kanada'dan sıklıkla mercimek, buhar makineleri, demir çelik ve nikel ürünleri ithal etmektedir. Kanada ise Türkiye'den madencilik ürünleri, sanayi ürünleri, mermer, otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri ve fındık, kuru üzüm, kuru kayısı gibi zirai ürünler ithal etmektedir.

Ayrıca iki ülke arasında eğitim ve tatil amaçlı seyahatler sıklıkla gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin akabinde Kanada para biriminin Türk Lirasına karşılığı merak edilen unsurlardan birisidir. 1 Kanada Doları yaklaşık 11.65 Türk Lirasına tekabül eder.

Kanada Para Birimi Sembolü Nedir?

Kanada para biriminin yani Kanada Dolarının dünya parametrelerinde geçen uluslararası para kodu CAD, sembolü ise CA$, Can$ ve C$ şeklindedir.