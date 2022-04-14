Kanada’da Şuan Saat Kaç? Kanada Türkiye Saat Farkı İle Ottava’da Saat Kaç?

Kanada'da şu an saat kaç sorusu özellikle son senelerde daha da merak konusu olmuştur. Türkiye'den Kanada'ya işçi olarak; Ottava'ya ise öğrenci olarak, birçok insan gitmektedir. Bu durum Kanada'da bulunan göçmen ya da ziyaretçi nüfus için, Kanada ve Türkiye arasındaki saat farkını öğrenme zorunluluğunu gittikçe elzem bir hale getirmiştir. Kanada ve Türkiye'nin Dünya üzerindeki konumları birbirine oldukça uzaktır ve bu sebeple aralarındaki saat farkı, gece-gündüz farklılığı ile kendini göstermektedir. Gece-gündüz farkı ise iki ülke arası seyahat yapan kişiler için hem kafa karıştırıcı olmaktadır hem de psikolojik anlamda sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple iki ülke arasındaki saat farkını bilmek, günleri daha kolay ve uyumlu bir şekilde geçirmek için olanak sağlamaktadır.

Kanada'da Saat Kaç?

On eyalet ve üç bölgeden oluşan Kanada Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Yüzölçümü olarak dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Kanada'da 13 Haziran saat 10:00 iken, Türkiye'de 13 Haziran saat 17:00 olarak görünür.

Kanada kapladığı alan bakımından büyük bir ülkedir ve bu nedenle kendi içerisinde toplamda 6 zaman ve saat dilimi bulunmaktadır. Fakat kullanılan resmi saat Ottava saatidir. Ottava Ankara arasında ise 7 saatlik saat farkı bulunmaktadır.

Kanada Türkiye Saat Farkı

Ülkeler arasında bulundukları coğrafi konumlar sebebi ile saat farklılıkları görülür. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek ve ortak saat dilimi kullanılırken, 9.985.000 km² lik Kanada'da 6 saat dilimi bulunmaktadır fakat kabul edilen resmi saat dilimi Ottava saatidir. Bu sebeple Kanada Türkiye saat farkı 7'dir. Kanada Türkiye'den 7 saat daha geridedir.

Kanada Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Kanada Türkiye arasında 7 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. Kanada'da saat 16:00 iken Türkiye'de saat 23:00 olarak görülür. Türkiye Kanada'dan saat öndedir. Türkiye'ye göre Dünya üzerinde daha Doğu'da konumlanan Kanada Türkiye'den 7 saat daha geridedir.