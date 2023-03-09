Kanki Ne Demek? Kanki ve Kanka Arasındaki Fark Nedir, Kime Denir?

Kanki ne demek sorusuna sözlükte de cevap bulabilirsiniz. Kanka argo mudur sorusuna gelince bu kelimenin argo olduğunu iddia edenler de vardır. Kanka ve kanki arasındaki fark ne diye düşünüyorsanız da yine sosyal medya açıklamalarında konunun ayrıntılarını görebilirsiniz. Kanka ve kanki sözcükleri günümüzde hemen hemen tüm gençler tarafından kullanılır. Kanki kime denir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kanki Ne Demek?

Kanki, gençler arasında yaygın şekilde kullanılan bir yakınlaşma ifadesidir. Karşıdakini yakın arkadaş olarak gören kişiler birbirlerine "kanki" şeklinde hitap eder. Söz konusu kelimenin sosyal medya platformlarında da sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Kelimenin anlamının "kan kardeş, yakın arkadaş, dost" olduğunu söyleyebiliriz.

Kanki kelimesinin argo olup olmadığı da merak edilen bir sorudur. Bu kelimenin argo olduğunu söylemek yersiz bir tartışmadır. Kanki, kaba bir anlam ifade etmediği için bu kelimenin argo olduğunu söyleyemeyiz.

Kanka ve Kanki Arasındaki Fark Ne?

Esasında kanka ile kanki sözcükleri aynı anlamı ifade eder. Kanka, "kan kardeş" kelimesinin kısaltmasıdır. Kanki ise daha yumuşak bir ifade şeklidir. Bu kelimelerin birbirinin yerine de kullanılabileceğini görebilirsiniz.

Sosyal medya ve günlük konuşma dilinde genç nesil kanka ve kanki kelimelerini sıklıkla kullanır. Ayrıca whatsapp gibi mesajlaşma uygulamalarında da bu iki kelimenin sıklıkla kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Samimiyet ifadesi olarak görülen bu iki sözcüğün kullanımı toplumda da kabul görmüştür. Günümüzde genç yaştaki yakın arkadaşlar birbirlerine kanki ya da kanka şeklinde hitap ederler.