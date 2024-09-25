Kanlıca Neresi? Kanlıca Nereye Bağlı, Hangi İlçede?

Türkiye'nin pek çok ilgi çeken, ismi ve güzellikleri ile meşhur olan semtleri bulunur. Bu semtler yiyecek içecekleri, tarihi önemi, doğal güzellikleri gibi çeşitli faktörlerle meşhurluğunu gösterirler. Kanlıca da hem yoğurdu hem de doğal güzellikleri ile meşhurdur. Ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin Kanlıca neresi, Kanlıca nereye bağlı, hangi ilçede gibi soruların yanıtlarını bilmelidir.



Kanlıca Neresi?



Kanlıca, İstanbul'un en sevilen yerlerinden birisi olarak yer alır. Kanlıca ismi ilk duyulduğunda akıllara yoğurt gelse de, eski İstanbul dokusunu taşıması ve Hidiv Kasrı ile Mihrabad Korusu'nu da içinde barındırmasıyla ziyaretçilerine doğal güzellikler sunar. Üstelik Mihrabad Korusu, Anadolu yakasının en yeşil alanlarından biri olarak da dikkat çeker. Kanlıca'yı ziyarete gelenler, eşsiz sahilin de tadını çıkarabilir. Ayrıca Kanlıca'da pek çok ünlü yalı da bulunur.



Kanlıca Nereye Bağlı, Hangi İlçede?



İstanbul'un Anadolu yakası içerisinde yer alan Kanlıca, Beykoz ilçesinin ünlü semtidir. Yer olarak Anadoluhisarı ile Çubuklu arasında olarak bilinir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de Anadolu ayağının kuzey tarafında yer alır.