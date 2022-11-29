Kansere sanatla meydan okudular

Hastane sınıfı öğrencileri yıl boyunca, klinik psikolog ve sanat terapisti danışmanlığında, hastane görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte yağlı boya resim çalışmalarını gerçekleştirdi. Tedavileri tamam öğrencilerin bu çalışmaları "Hastanede Çocuk Olmak" adlı sergide bir araya getirildi. Sergide 80'e yakın çocuğun eserleri sergilendi.

HAYATA KOCAMAN GÖZLERLE BAKACAKLAR

Sergilenen eserler çocukların hayal dünyalarını da ortaya koydu. Projeyle ilgili detayları SABAH'a anlatan İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ''Hemen hemen her tabloda çocuklarımızın iri gözlü ve saçlı portreler çizdiğini gördük. Bunu uzmanlar 'hayata daha canlı bakmak' olarak yorumladı. Bir öğrencimiz de çok güzel bir kaplan çizmişti. Bir kaplan gibi çevik ve atılgan bir şekilde hayata karışmak istediğini söyledi'' dedi. Çocukların yaşadıkları travmaları sanatla anlattığını söyleyen Rektör İbiş ''Sanat çocuklarımızın hastalıkla baş etme sürecini kolaylaştıran bir araç oldu. Hastane sınıflarında eğitim alan çocuklarımız, gayretleriyle birçok kişiye örnek olurken aynı zamanda ürettikleri eserlerle de takdiri hak ediyorlar'' dedi.

14 HASTANEDE 86 ÖĞRETMEN

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul genelinde 14 hastanedeki hastane sınıflarıyla, çocuk servislerinde yer alan bin 109 yatakta anaokulu, ilkokul, orta okul, lise branşlarında 86 öğretmenle birlikte eğitim faaliyetleri devam ediyor. Hastane sınıflarında kronik, onkoloji, hematoloji, kistik fibrozis çocuk hastalar yoğunlukta. "Öğretmenim Elimi Tut Projesi" özel eğitim kapsamında olan, tıbbi gereksinimleri nedeniyle hastanede ya da evde uzun süre tedavi gören çocukların tedavileri süresince eğitim hakkından faydalanabilmeleri, hastanede ve evde eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.