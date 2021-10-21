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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:28

Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlısı

Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlısı

Kanun kelimesi özellikle hukuki alanlarda daha çok kullanılan bir kelime olsa da günlük hayatta da sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biridir. Farklı eş anlamlı karşılığı da bulunan kanun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kanun kelimesi Arapçadan dilimize geçen ve yasa anlamına gelen bir kelimedir. Kanun kelimesi aynı zamanda eski Yunancada da aynı anlama gelen bir kelimedir.

KANUN KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre kanun kelimesi şu şekillerde açıklanmaktadır:

  • Yasa
  • Geçerli olan kural

Kanun; kargı, çıta, cetvel anlamlarına da gelmektedir. Bir hukuk terimi olarak kanun kelimesi; anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır.

KANUN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kanun kelimesinin eş anlamlısı "yasa" kelimesidir. Yasa; Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural, Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun anlamlarına gelmektedir.

KANUN VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Yasalar gereği bu bölgede inşaat yapamazsınız.
  • Kanunlar sosyal yaşamda insanlara kolaylık sunar.
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Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlısı
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