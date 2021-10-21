Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlısı

Kanun kelimesi Arapçadan dilimize geçen ve yasa anlamına gelen bir kelimedir. Kanun kelimesi aynı zamanda eski Yunancada da aynı anlama gelen bir kelimedir.

KANUN KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre kanun kelimesi şu şekillerde açıklanmaktadır:

Yasa

Geçerli olan kural

Kanun; kargı, çıta, cetvel anlamlarına da gelmektedir. Bir hukuk terimi olarak kanun kelimesi; anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır.

KANUN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kanun kelimesinin eş anlamlısı "yasa" kelimesidir. Yasa; Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural, Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun anlamlarına gelmektedir.

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