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Giriş Tarihi: 27.6.2023 15:11 Son Güncelleme: 27.6.2023 15:11

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fethettiği Yerler - Kanuni Döneminde Alınan Yerler ve Topraklar

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahları arasında kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği yerler de bu kapsamda merak edilir. Kanuni döneminde alınan yerler, devletin güçlenmesinde ve dünyaya yayılmasında büyük katkı sağlamıştır. Kanuni, uzun yıllar devleti yönetmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Kanuni döneminde alınan yerler konusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fethettiği Yerler - Kanuni Döneminde Alınan Yerler ve Topraklar

Kanuni Sultan Süleyman fethettiği yerler, geniş bir coğrafyayı içine alır. Özellikle Balkanlar, bu kapsamda özel bir yere sahiptir. Kanuni döneminde alınan yerler denildiğinde Afrika topraklarında da bazı bölümleri görebilirsiniz. Fethedilen geniş topraklar nedeniyle Kanuni, Muhteşem Süleyman unvanına kavuşmuştur. Bu unvanı almasının bir nedeni de tam 46 yıl tahtta kalmasıdır. Kanuni dönemi alınan yerler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kanuni Sultan Süleyman Fethettiği Yerler

Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında tam 46 yıl tahtta kalmıştır. Bu süre içerisinde 13 kez sefere çıkan padişahın taht sürecinin 10 yıl 1 aylık dönemi seferde geçmiştir. Bu özelliği ile Kanuni Sultan Süleyman en uzun süre tahtta kalan ve en çok sefere çıkan padişah olarak bilinir. Söz konusu padişah, çıktığı seferlerde önemli coğrafyaları Osmanlı topraklarına dâhil etmiştir.

Kanuni Döneminde Alınan Yerler

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, devletin bekası adına çok önemli olan topraklar fethedilmiştir. Fethedilen yerler arasında dikkat çeken topraklar aşağıda sıralanmıştır.

  • 1521 yılında Belgrad
  • 1522 yılında Rodos
  • 1526 yılında Mohaç
  • 1534 yılında Tebriz ve Bağdat
  • 1538 yılında Boğdan ve Preveze
  • 1541 yılında Macaristan
  • 1543 yılında Estergon
  • 1551 yılında Trablusgarp
  • 1553 yılında Safevi toprakları
  • 1566 yılında Zigetvar fethedilmiştir.

Yukarıda fethedilen topraklar, Osmanlı Devletinin güvenliği ve toprak bütünlüğü için stratejik öneme sahiptir ve ilerleyen dönemde devlet idaresine katkı sağlamıştır.

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Kanuni Sultan Süleyman’ın Fethettiği Yerler - Kanuni Döneminde Alınan Yerler ve Topraklar
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