Kanuni Sultan Süleyman’ın Fethettiği Yerler - Kanuni Döneminde Alınan Yerler ve Topraklar

Kanuni Sultan Süleyman fethettiği yerler, geniş bir coğrafyayı içine alır. Özellikle Balkanlar, bu kapsamda özel bir yere sahiptir. Kanuni döneminde alınan yerler denildiğinde Afrika topraklarında da bazı bölümleri görebilirsiniz. Fethedilen geniş topraklar nedeniyle Kanuni, Muhteşem Süleyman unvanına kavuşmuştur. Bu unvanı almasının bir nedeni de tam 46 yıl tahtta kalmasıdır. Kanuni dönemi alınan yerler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kanuni Sultan Süleyman Fethettiği Yerler

Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında tam 46 yıl tahtta kalmıştır. Bu süre içerisinde 13 kez sefere çıkan padişahın taht sürecinin 10 yıl 1 aylık dönemi seferde geçmiştir. Bu özelliği ile Kanuni Sultan Süleyman en uzun süre tahtta kalan ve en çok sefere çıkan padişah olarak bilinir. Söz konusu padişah, çıktığı seferlerde önemli coğrafyaları Osmanlı topraklarına dâhil etmiştir.

Kanuni Döneminde Alınan Yerler

Kanuni Sultan Süleyman döneminde, devletin bekası adına çok önemli olan topraklar fethedilmiştir. Fethedilen yerler arasında dikkat çeken topraklar aşağıda sıralanmıştır.

1521 yılında Belgrad

1522 yılında Rodos

1526 yılında Mohaç

1534 yılında Tebriz ve Bağdat

1538 yılında Boğdan ve Preveze

1541 yılında Macaristan

1543 yılında Estergon

1551 yılında Trablusgarp

1553 yılında Safevi toprakları

1566 yılında Zigetvar fethedilmiştir.

Yukarıda fethedilen topraklar, Osmanlı Devletinin güvenliği ve toprak bütünlüğü için stratejik öneme sahiptir ve ilerleyen dönemde devlet idaresine katkı sağlamıştır.