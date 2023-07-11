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Haberler Eğitim Haberleri Kanyon Vadi Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Kanyon Vadi Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?
Giriş Tarihi: 11.7.2023 11:29 Son Güncelleme: 11.7.2023 11:30

Kanyon Vadi Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Kanyon Vadi Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Kanyon vadi özellikleri tıpkı diğer arazi türleri gibi kendine has ve oluşumunda rol oynayan etkenlerdir Coğrafi alanlarda gündeme gelen kanyon vadilerin nasıl oluştuğu, nerelerde görüldüğü araştırılan konular arasındadır. Karstik aşınım şekillerinden kanyon vadi nasıl oluşur? Detaylı yanıtlar şimdi…

Kanyon Vadi Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Kanyon Vadi Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Coğrafya derslerinde karşımıza çıkan arazi türleri arasında kanyon vadi özellikleri ve nasıl oluştuklarına dair bilgiler de yer almaktadır. Bu bilgileri doğru kavramak öğrencilerin sorumlu olduğu konudan başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yaşadığımız topraklardaki kanyon vadileri bilmek genel kültürümüzün gelişmesine etki edecektir. Peki, kanyon vadi nedir? Nasıl oluşur? Bu suallerin cevaplarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirisiniz.

Kanyon Vadi Nedir? Nasıl Oluşur?

Kanyon bir vadi türüdür, kenarları dik derinliği yüksek vadiler kanyon vadilerdir. Kanyon vadiler akarsuların yanal değil derinlemesine aşındırması, erozyon ve aşınma hareketleri sonucunda oluşurlar. En çok bilinen ve görülen kanyonlar akarsu kanyonlarıdır, bahsi geçen kanyon türünü nehrin su basıncı kuvvetiyle suyun nehir yatağının derinlere inip çökeltiler oluşturması sonucu oluşurlar. Diğer kanyon vadi türü ise, kayalarda bulunan çatlaklara kar suyunun dolup donması, buzların çatlakları genişleterek aşındırması sonucunda oluşur.

Kanyon Vadi Türkiye'de Hangi Bölgelerde Görülür?

Ülkemizin bulunduğu coğrafya oldukça çeşitli toprak ve arazi türlerine sahip, yer çeşitliliğinde hayli zengindir. Ülkemiz bölgelerinde pek çok kayaç, arazi, vadi türünü görmek mümkündür. Türkiye'de görülen vadi türlerinden biri de kanyon vadidir. Ülkemizde bulunan kanyon vadi örnekleri ise şunlardır;

  • Ihlara Vadisi / Niğde
  • Eşen Çayı Kanyonu / Muğla
  • Çoruh Vadisi / Erzurum
  • Saklıkent / Muğla
  • Güver Kanyonu / Antalya
  • Valla Kanyonu / Kastamonu
  • Köprülü Kanyon / Antalya
  • Karacehennem Boğazı / Kastamonu
  • Lamas Kanyonu / Mersin
  • Göksu Kanyonu / Mersin

Dünya genelinde bilinen en iyi kanyon vadi örnekleri ise şunlardır;

  • Antilop Kanyonu / ABD
  • Gorge du Verdon Kanyonu / Fransa
  • Tiger Leaping Gorge Kanyonu / Çin
  • Taroko Gorge Kanyonu / Tayvan
  • Copper Kanyonu / Meksika
  • Colca Kanyonu / Peru
  • Samaria Gorge Kanyonu / Yunanistan
  • Waimea Kanyonu / Kauai Adası Hawaii
  • Balık Nehri Kanyonu / Namibya
  • Büyük Kanyon / ABD

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Kanyon Vadi Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Kanyon Vadi Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?
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