Kanyon Vadi Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Kanyon Vadi Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Coğrafya derslerinde karşımıza çıkan arazi türleri arasında kanyon vadi özellikleri ve nasıl oluştuklarına dair bilgiler de yer almaktadır. Bu bilgileri doğru kavramak öğrencilerin sorumlu olduğu konudan başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca yaşadığımız topraklardaki kanyon vadileri bilmek genel kültürümüzün gelişmesine etki edecektir. Peki, kanyon vadi nedir? Nasıl oluşur? Bu suallerin cevaplarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirisiniz.

Kanyon Vadi Nedir? Nasıl Oluşur?

Kanyon bir vadi türüdür, kenarları dik derinliği yüksek vadiler kanyon vadilerdir. Kanyon vadiler akarsuların yanal değil derinlemesine aşındırması, erozyon ve aşınma hareketleri sonucunda oluşurlar. En çok bilinen ve görülen kanyonlar akarsu kanyonlarıdır, bahsi geçen kanyon türünü nehrin su basıncı kuvvetiyle suyun nehir yatağının derinlere inip çökeltiler oluşturması sonucu oluşurlar. Diğer kanyon vadi türü ise, kayalarda bulunan çatlaklara kar suyunun dolup donması, buzların çatlakları genişleterek aşındırması sonucunda oluşur.

Kanyon Vadi Türkiye'de Hangi Bölgelerde Görülür?

Ülkemizin bulunduğu coğrafya oldukça çeşitli toprak ve arazi türlerine sahip, yer çeşitliliğinde hayli zengindir. Ülkemiz bölgelerinde pek çok kayaç, arazi, vadi türünü görmek mümkündür. Türkiye'de görülen vadi türlerinden biri de kanyon vadidir. Ülkemizde bulunan kanyon vadi örnekleri ise şunlardır;

Ihlara Vadisi / Niğde

Eşen Çayı Kanyonu / Muğla

Çoruh Vadisi / Erzurum

Saklıkent / Muğla

Güver Kanyonu / Antalya

Valla Kanyonu / Kastamonu

Köprülü Kanyon / Antalya

Karacehennem Boğazı / Kastamonu

Lamas Kanyonu / Mersin

Göksu Kanyonu / Mersin

Dünya genelinde bilinen en iyi kanyon vadi örnekleri ise şunlardır;