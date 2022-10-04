Kapıkulu Askerleri Kimlerdir? Kapıkulu Süvarileri Özellikleri ve Görevleri Neler, Ne İş Yapar?

Kapıkulu askerleri kimlerdir sorusu, pek çok tarihsever tarafından yanıtı araştırılan bir sorudur. Kapıkulu askerleri özellikle Osmanlı Devleti'nin ordu sistemini araştıran kişilerin karşısına çıkarlar. Bu askerlerin yaya ve atlı olarak alt grupları bulunur. Atlı gruplarına "kapıkulu süvarileri" ismi verilir. Özellikle öğrenciler ve tarihçiler "Kapıkulu askerleri kimlerdir? Kapıkulu süvarileri özellikleri ve görevleri neler, ne iş yapar?" gibi soruların yanıtlarını doğru bilmek amacı ile araştırma yaparlar.

Kapıkulu Askerleri Kimlerdir?

Kapıkulu askerleri, Osmanlı Devletinde sürekli orduyu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıf askerlerine verilen isimdir. Kapıkulu askerleri, Osmanlı ordusunun üç ana askeri birliklerinden birisidir. Kapıkulu askerleri 9 birlikten oluşur. Bunlar

Acemi ocağı: 8 ila 18 yaş arasında çocuk ve gençlerin devşirilmesi ile kaynak sağlanan Acemi Ocağı'nda genellikle asker ve bazen de saray için bürokrat yetiştirilirdi. Yeniçeri ocağı: Askeri bir sınıf olan Yeniçeriler padişaha bağlı Kapıkulu Ocaklarının piyade kısmıdır. Cebeci ocağı: Ordunun ihtiyacı olan silahları hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıf olarak karşımıza çıkar. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Topçu ocağı: Savaş için kullanılacak olan topları döken, topçuluk ile ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır. Top arabacılar ocağı: Kapıkulu ocağının yaya kısmından büyük olan topları cepheye taşımak için kurulan birliktir. Humbaracılar ocağı: Humbara demir ya da tunçtan yapılmış olan el bombasıdır. Bunu yapan ve kullanan birliğe humbaracılar denir. Lağımcılar: Kuşatma altında olunan surların altından tünel kazarak surları yıkan ocaktır. Sakalar: Yardımcı olan birliktir. Savaşta askerlere içecek dağıtır. Kapıkulu Süvarileri: Kapıkulu askerlerinin atlı birliklerine verilen isimdir.

Kapıkulu Süvarileri Özellikleri

Kapıkulu süvarileri devletten üç ayda bir maaş alırdı. Bu maaşa "ulufe" adı verilirdi.

Kapıkulu süvarileri, atlı birlikti ve Kapıkulu askerlerinin alt birimiydi.

İstanbul'da ya da sınır boylarında bulunan kalelerde yaşamlarını idame ettiriyorlardı.

Padişaha bağlı olarak maaşlı ve sürekli olarak görev yapan Kapıkulu süvarileri Osmanlı ordusu için oldukça önemli bir birlikti.

Kapıkulu süvarileri devşirme sistemi ile seçilir ve uygun şekilde yetiştirilirlerdi.

Şehrin güvenliğinden sorumlulardı. Silah olarak genellikle kılıç, ok ve mızrak kullanmışlardı.

Osmanlı devletinin sınırlarının korunmasını ve savaşlarda galip gelmesini sağlamışlardır.

Katı ve ödün verilemeyecek kuralları bulunurdu. Bu katı kurallara "Kavanin-i yeniçeriyan" kuralları ismi verilirdi.

Kapıkulu süvarilerinin 6 adet alt birimi bulunurdu. Bu birimler Sipahi, silahtar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler ve sol garipler şeklindeydi.

Savaşta hükümdarın çadırını, sancakları ve hazineleri korumakla görevlilerdi.

Kapıkulu Süvarileri Görevleri Neler?

Kapıkulu Süvarileri, Kapıkulu askerlerinin atlı birliklerine verilen isimdir. 6 gruptan oluşurlar.