Kaplanları büyük bir vücut yapısına sahip olmaları onların kilosu hakkında görenlere bir ipucu verebilir. Çok güçlü pençelere sahip olan bu avcılar özellikle belirgin çizgileri ile tanınmışlardır. Bilim dünyasının ilgisini çeken kaplanlar hakkında her yıl yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların arasında kaplan kaç kilo, türüne göre yavru ve yetişkin kaplanlar kaç kilo olur gibi önemli konular da yer almaktadır.
Kaplan Kaç Kilo?
Kaplanların kiloları genelde türlerine ve cinsiyetlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örnek olarak, Bengal Kaplanları çoğu zaman diğer kaplan türlerine göre biraz daha hafiftir.
Fakat yine de kaplanlar için ortalama bir kilo belirlemek gerekirse, bir kaplanın ağırlığının ortalama 100 ila 300 kilogram arasında değişkenlik gösterdiğinden bahsedilebilir.
Türüne Göre Yavru ve Yetişkin Kaplanlar Kaç Kilo Olur?
Kaplanların türlerine göre kiloları birbirilerinden farklılık göstermektedir. Bunlara örnek olarak bazı popüler ve sık görülen kaplanların kilolarını belirtmekte fayda vardır.
- Bengal Kaplanlarının yavruları 6 ay içerisinde 30-40 kilograma ulaşırlar. Yetişkin dişileri 65-140 kilo arasında iken erkek Bengal Kaplanları 90-227 kilo arasında olurlar.
- Sibirya Kaplanları Bengal Kaplanlarına göre oldukça kiloludurlar. Yavruları doğumdan 6 ay sonra 40-90 kilolara ulaşabilir. Yetişkin dişiler 100-167 kg arasında iken erkekler 180-384 kilo arasında olurlar.
- Sumatra Kaplanları da sık görülen bir diğer kaplan türüdür. Yavruları altı ay içinde 25-50 kg arasında olurlar. Dişileri 68-85 kg arasında olurken erkekleri 90-140 kg arasındadırlar.
- Malay Kaplanları da ortalama bir kiloya sahiptir. Yavrular 6 ayda 25-50 kg arasına ulaşırken dişiler 55-75 kg arasında, erkekler de 100-130 kg arasında olurlar.
- Hint Kaplanları da biraz kilolu bir türdür. 6 aylık yavrular 40-80 kg arasındadır. Yetişkin dişiler 75-160, erkekler ise 90-220 kg arasındadırlar.
- Güney Çin Kaplanları 6 ay içerisinde 30-60 kilolara ulaşır. Yetişkin dişiler 75-100 kg arasında bir kiloya sahiptir. Erkekler ise 90-140 kg arasında olurlar.