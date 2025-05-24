Kaplumbağa Türleri - Suda Yaşayan ve Evde Beslenen Kaplumbağa Çeşitleri ve İsimleri

Sahip oldukları kadim özellikler ve etkileyici görünümleriyle kaplumbağalar doğanın eşsiz canlıları arasında yer alırlar. Sessiz yapıları ve sabırlı hareketleri onları diğer hayvanlardan farklı ve hayranlık uyandıran bir konuma taşır. Hem suda hem karada yaşamlarını sürdürebilen bu canlılarla ilgilenenlerin en çok merak ettikleri kaplumbağa türleri ile suda yaşayan ve evde beslenen kaplumbağa çeşitleri ve isimleri olmaktadır.

Dünyadaki Kaplumbağa Türleri

Farklı görünümleri ve şaşırtıcı adaptasyon becerileriyle diğer hayvanlardan kolayca ayrılan kaplumbağalar birçok kıtada ve iklimlerde görülen, evrimsel süreçte kendilerine özgü yaşam biçimleri geliştirmiş canlılardır. Kabukları onları yırtıcılardan korurken aynı zamanda bu canlıların temel karakteristik özelliği olmuştur.

Sadece karada değil, aynı zamanda denizlerde ve tatlı sularda da yaşamlarını sürdürebilen bu canlılar yaşam alanlarına ve fiziksel yapısal özelliklerine göre sınıflandırılır. Bugün dünya genelinde bilinen yaklaşık 360 kaplumbağa türü vardır. Bu türlerin bazıları doğada serbestçe yaşarken bazıları evcil olarak insanlar tarafından beslenmektedir. Bazı kaplumbağa türleri ise şunlardır;

1. Deniz Kaplumbağaları (Cheloniidae)

Deniz kaplumbağaları, okyanuslarda ve denizlerde yaşayan büyük boyutlu kaplumbağalardır. Genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülürler. Caretta caretta adı verilen iribaş kaplumbağa, yeşil deniz kaplumbağası ve deri sırtlı kaplumbağa bu gruba örnektir. Nefes almak için su yüzeyine çıkan bu kaplumbağalar binlerce kilometreyi aşan göç yollarına sahiptir.

2. Tatlı Su Kaplumbağaları (Emydidae)

Tatlı su kaplumbağaları, göller, nehirler ve bataklık gibi durgun sularda yaşar. bilimsel adı trachemys scripta elegans olan kızıl yanaklı kaplumbağa bu gruba dahil olan en yaygın türlerden biridir. Hem suda hem karada yaşayabilme yeteneği ile dikkat çeken bu türler aynı zamanda en çok evlerde beslenen kaplumbağalardandır.

3. Kara Kaplumbağaları (Testudinidae)

Kara kaplumbağaları çöller, ormanlar ve çayırlarda yaşayan ve tamamen karasal ortama uyum sağlamış türlerdir. Yavaş hareket etmeleriyle bilinirler. Afrika mahmuzlu kaplumbağası ve Hint yıldız kaplumbağası bu sınıfa örnektir. Bu kaplumbağalar bitki temelli beslenme alışkanlıklarına sahiptirler ve evcil hayvan olarak da ilgi görmektedirler.

4. Yumuşak Kabuklu Kaplumbağalar (Trionychidae)

Bu kaplumbağalar diğer türlere göre daha düz ve deri görünümlü bir kabuğa sahiptir. Genellikle nehirlerde ve göllerde yaşarlar. Güçlü bacakları sayesinde oldukça hızlı hareket edebilirler. Yumuşak kabuklu türler bazı bölgelerde yerel halk tarafından da tanınır.

5. Kutup Kaplumbağaları (Chrysemys picta)

Bu tür kaplumbağalar soğuk iklim koşullarına dayanıklı olmaları ile dikkat çekerler. Kanada ve Kuzey Amerika'nın soğuk bölgelerinde yaşarlar. Kış uykusuna yatarak hayatta kalabilirler. Renkli kabuk desenleriyle görsel olarak da ilgi çekicidirler.

Evde Beslenebilen ve Suda Yaşayan Kaplumbağa Türleri

Kaplumbağaların bazı türleri insanlar tarafından ev ortamında kolayca beslenebilir. Özellikle tatlı su kaplumbağaları ve bazı kara kaplumbağaları düşük bakım gereksinimleri sayesinde evcil hayvan olarak tercih edilmektedir. En yaygın evde beslenen türler arasında kızıl yanaklı kaplumbağa, sarı yanaklı kaplumbağa ve Afrika mahmuzlu kara kaplumbağası yer alır. Suda yaşamaya uygun olan türler ise genellikle tatlı su ortamına uyumlu olanlardır. Bu canlılar için suyun sıcaklığı, filtresi ve beslenme düzeni oldukça önemlidir.