Akdeniz'in saklı kalmış bir mücevheri, Kaputaş Plajı... Doğal güzelliğiyle büyüleyen bu plaj, Kaş'ın nefes kesici manzarasına ev sahipliği yapar. Sarp kayalıklarla çevrili dar bir koya yerleşen Kaputaş Plajı, bembeyaz kumları ve turkuaz renkli deniziyle adeta bir kartpostaldan fırlamış gibidir. Bu doğal güzelliği görebilmek için Kaputaş Plajı nerede, nasıl gidilir, Antalya Kaputaş Plajı giriş ücreti ve yol tarifi konularını bilmek gerekmektedir.

Kaputaş Plajı Nerede?

Kaputaş Plajı, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Kalkan arasında, Antalya-Fethiye karayolu üzerinde yer alır. Kalkan'a 7 km, Kaş'a ise 23 km uzaklıktadır.

Kaputaş Plajı'na Nasıl Gidilir?

Özel Araçla:

Antalya'dan gelenler D400 karayolunu takip ederek Kaş yönüne ilerlemeli. Yol üzerinde Kaputaş Plajı'nın tabelalarını göreceksiniz. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla plaja ulaşabilirsiniz.

Fethiye'den gelenler ise Fethiye-Kalkan-Kaş yolunu takip edebilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1 saattir.

Muğla'nın diğer ilçelerinden ve Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelenler de D400 karayolunu kullanarak Kaputaş Plajı'na ulaşabilirler.

Toplu Taşıma ile:

Kaş ve Kalkan'dan kalkan minibüsler Kaputaş Plajı'na düzenli olarak sefer yapmaktadır. Sefer saatleri ve güncel bilgiler için Kaş ve Kalkan'daki otobüs firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Antalya'dan Kaş'a otobüs ile ulaştıktan sonra da minibüslere binerek Kaputaş Plajı'na gidebilirsiniz.

Kaputaş Plajı Giriş Ücreti

Kaputaş Plajı'na giriş ücretsizdir. Plajda bulunan şezlong ve şemsiyeler gibi hizmetlerden yararlanmak isterseniz, belediye işletmesi tarafından sunulan kiralama seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Şezlong ve şemsiyeler ücretlidir. Her biri 150 TL'dir.

Kaputaş Plajı'nda Neler Yapabilirsiniz?

Kaputaş Plajı, turkuaz rengi denizi ve altın sarısı kumsalıyla yüzmek ve güneşlenmek için ideal bir yerdir. Ayrıca, plajda dalış ve şnorkelli yüzme de yapabilirsiniz. Plajın etrafındaki kayalıklar, doğa yürüyüşü yapmak için de güzel bir ortam sunar.

Kaputaş Plajı'na Gitmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler