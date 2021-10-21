Kâr eş anlamlısı nedir? Kâr kelimesinin eş anlamlısı

Kâr kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Kelime; yapan, eden, işleyen, iş, mahsül ve getiri anlamlarına gelmektedir. Kâr kelimesi birden fazla eş anlama sahip kelimelerden biridir.
KâR KELİMESİNİN ANLAMI
Kâr kelimesi TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:
KâR KELİMESİN EŞ ANLAMLISI
Kâr kelimesin altı farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; çıkar, fayda, getiri, iş, kazanç ve yarar kelimeleridir. Bu kelimeler kâr kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.
KâR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER