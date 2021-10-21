Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:29

Kâr eş anlamlısı nedir? Kâr kelimesinin eş anlamlısı

Kâr kelimesi özellikle ticari hayatta karşımıza çıkan bir kelime olsa da bireysel ve toplumsal hayatta pek çok alanda kullanabileceğimiz kelimelerden biridir. Peki; zıt anlamlısı zarar olan kâr kelimesinin eş anlamlısı nedir?