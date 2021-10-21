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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:29

Kâr eş anlamlısı nedir? Kâr kelimesinin eş anlamlısı

Kâr eş anlamlısı nedir? Kâr kelimesinin eş anlamlısı

Kâr kelimesi özellikle ticari hayatta karşımıza çıkan bir kelime olsa da bireysel ve toplumsal hayatta pek çok alanda kullanabileceğimiz kelimelerden biridir. Peki; zıt anlamlısı zarar olan kâr kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kâr kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Kelime; yapan, eden, işleyen, iş, mahsül ve getiri anlamlarına gelmektedir. Kâr kelimesi birden fazla eş anlama sahip kelimelerden biridir.

KâR KELİMESİNİN ANLAMI

Kâr kelimesi TDK'ya göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı
  • İş
  • Yarar, fayda
  • Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay
  • Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark

KâR KELİMESİN EŞ ANLAMLISI

Kâr kelimesin altı farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; çıkar, fayda, getiri, iş, kazanç ve yarar kelimeleridir. Bu kelimeler kâr kelimesinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.

KâR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Bu işten çok kârlı çıktık.
  • Bu ticaret anlaşması ile iki ülke de kazanç sağlayacak.
  • Bu yıl satılan ürünlerden hiç fayda sağlayamadık.
  • Sen bana bu işin getirisinin ne olacağını söyle.
  • Yaptıkları karşılıklı çıkar ilişkisine dayanıyor.
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Kâr eş anlamlısı nedir? Kâr kelimesinin eş anlamlısı
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