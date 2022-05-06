Kar Nasıl Oluşur? Kar Yağışı Nasıl Gerçekleşir Ve Kaç Derecede Yağar?

Kar nasıl oluşur ya da nerelerde etkilidir soruları özellikle kış ayları yaklaşırken merak edilir. Türkiye'nin birçok bölgesinde kış aylarında etkili olan kar yağışı nasıl gerçekleşir sorusuna bilimsel açıdan yaklaşılması gerekir. Soğuk havaların en önemli olayı olan kar kaç derecede yağar sorusu da yine en çok merak edilenlerdendir. Kar yağışı nasıl gerçekleşir ve kaç derecede yağar sorularının tüm yanıtlarını yazımızda sizler için derledik.

Kar Nasıl Oluşur?

Kar Doğu Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında yoğun olarak görülür. Bununla birlikte kıyı bölgelerinde de yüksek dağ zirvelerinde kar yağışı oluşabilir. Kar oluşumu su taneciklerinin aşırı soğuk bir hava ile karşılaşması nedeniyle gerçekleşir. Su tanecikleri yağmura dönüşmeden önce kar haline gelir. Bu olay oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Kış aylarında gökyüzünden usul süzülen kar birbirine değmeden yağar. Bu kar taneleri eğer toprak ve atmosfer ısısı aynı derecede ise karlar erimeyerek yüzeyde kalır. Yere dökülen her kar tanesi bir süre varlığını koruyarak toprak yüzeyinin kapanmasına neden olur. Kar tanelerinin de şekil alabilmesi hem neme hem de sıcaklığa bağlıdır. Kış aylarında kar yağışı olumsuz olarak görülse de aslında yaz aylarında oluşabilecek kuraklığın önüne geçmesi açısından önemlidir.

Kar Taneleri Nasıl Oluşur?

Kar tanelerinin şekli birçok araştırma sonrasında altıgen olduğu kanıtlanmıştır. Her kar tanesinin kendine has şekil özellikleri bulunur. Kış mevsiminde bulutları meydana getiren minik su taneleri yer yüzüne inerken soğuk bir hava ile karşılaştıklarında kendilerini kar tanesine çevirirler. Minik buz parçaları haline gelen bu taneler de birleşerek kar tanesini oluştururlar. 4 farklı kar kristalinden bahsedilebilir. Bunlar:

Kar taneleri (Snowflake)

Kırağı (Hoarfrost)

Graupel

Polikristaller

Kendine has şekilleri ile birçok sanat dalına konu olan kar tanelerinin oluşum süreci yer yüzündeki sıcaklığın buharlaşması ile başlar. Hava buharlaşarak atmosfere doğru yükselir. Bu durum su buharının bulutları oluşturmasını sağlar. Buharlaşan su belirli bir yükseklik seviyesinden sonra gaz halinde olan su donmaya başlar. Bunlar da kar tanelerini oluşturur. Bir bölgenin deniz yüksekliği derecesi ne kadar fazla ise o yerde çok daha fazla kar yağışı görülür.

Kar Yağışı Nasıl Gerçekleşir ve Kaç Derecede Yağar?

Kar yağışı önemli bir atmosferik olaydır. Kış aylarında trafiği normal yaşantıyı olumsuz etkilese de toprak ve ekilen bitkiler açısından oldukça önemli faydaları bulunur. Genel olarak yüksek, dağlık ve engebeli yerlerde yağan kar kış aylarında etkilidir. Dünyanın birçok yerinde yağan karın farklı türleri vardır. Kar yağışında farklı yağış tipleri vardır. Bu yağış tipleri şu şekildedir:

Tipi (Blizzard): Şiddetli kar fırtınasıdır ve en üç saat sürer.

Kar Fırtınası (Snow Squall): Görüşü azaltan ve kuvvetli rüzgarla gelen yağış türüdür.

Kar Geçişleri (Blowing Snow): Görüşü zayıflatsa da engellemeyen bir yağış türüdür.

Kar Fırtınası (Winter Storm): Bu yağış şekli iki veya daha fazla şiddette olan hava koşulları birleşince ortaya çıkar.

Kar Sağanağı (Snow Flurry): Kısa sürelerle yağan ve değişen yoğunlukta olan yağış türüdür. Endişe vermeyen türlerdir.

Kar yağış türleri bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Kar her zaman eksi hava derecelerinde yağar. Ancak hava sıcaklığının eksi derece düşmesi her zaman kar yağışına neden olmayabilir.