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Giriş Tarihi: 9.11.2021 08:37

Kar Zıt Anlamlısı Nedir? Kar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kar Zıt Anlamlısı Nedir? Kar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede bazı kelimeler eş sesli olmaktadır. Eş sesli kelimeler, yazılışları aynı fakat anlamları tamamen birbirinden farklı kelimelerdir. Kar kelimesi de bu kelimelerden biridir. Fakat kar kelimesinin eş seslisi ‘kâr’ şeklinde yazılmaktadır. Kar kelimesinin birinci anlamı, su buharının donmasıyla oluşan hafif buz parçaları olarak ifade edilir. Bunun yanında kar kelimesinin zıt anlamlıları da Türkçede önemli yer tutmaktadır. Buna göre kar zıt anlamlısı nedir? İşte kar kelimesinin zıt anlamlısı…

Kar kelimesinin cümle içerisinde bazı kullanımları bulunmaktadır. Bu kullanımlardan çoğu ad görevindedir. Ayrıca kar kelimesi için pek çok mecaz anlam bulunmaktadır. Bu durum kar kelimesinin anlam kapasitesini genişletmiştir. Ayrıca kar kelimesinin bazı terim anlamları da bulunmaktadır.

KAR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Burada kar kelimesinin anlam dağarcığından bahsedeceğiz. Öncelikle kar kelimesini eş sesli bir kelimedir. Bu nedenle iki farklı açıdan ele alınması gerekmektedir. Hava olayı olarak kabul edilen kelime kar şeklinde yazılırken, ticarette kullanılan kelime kâr olarak yazılmaktadır. Bunun yanında her iki kelimenin de anlam özellikleri az da olsa gelişmiştir. Bu bilgilere bakarak kar kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

  • Havada bulunan su buharının donmasıyla oluşarak yeryüzüne yağan beyaz ve hafif buz billurları.
  • Karın elde sıkılıp sertleştirilmesiyle oluşturulmuş yuvarlak.
  • Beyaz ve tombul.(mecaz anlam)
  • Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.
  • Bir şeyden sağlanan kazanç, yarar.(mecaz anlam)
  • Bir şeyin maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark.(ticaret terimi)
  • Bir ticaret kuruluşunun etkinlikleri sonunda sağladığı gelirden bütün giderler çıktıktan sonra kalan fark.

KAR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Kar kelimesinin anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi kar kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bunun yanında kar kelimesinin birbirinden tamamen farklı bir anlamı daha bulunduğu için bu kelimenin anlam ilişkisi oldukça gelişmiştir. Bu anlam ilişkilerinden en önemlisi ise kar kelimesi için zıt anlamdır. Hava olayı olarak kullanılan kar kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Buna karşılık ticarette kullanılan kâr kelimesinin zıt anlamlısı 'zarar' kelimesidir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak için aşağıdaki cümlelere bakabilirsiniz:

  • Şirketimiz bu yıl yüzde otuz oranında kâr elde etti.
  • Şirket bu ihaleden zarar görerek çıkarsa çok şey kaybederiz.

KAR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Kar kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını açıklamıştık. Burada ise bu kelimeyle eş anlamlı ve benzer kelimeleri göstereceğiz. Kar kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir.

  • Kazanç
  • Çıkar
  • Fayda
  • Getiri
  • İş
  • Yararlanmak
  • Yaramak
  • Menfaat
  • Faiz

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Kar Zıt Anlamlısı Nedir? Kar Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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