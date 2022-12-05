Kâr Zıt Anlamlısı Nedir? Kâr Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir işten kâr elde etmeyi herkes ister. Ekonomide sıklıkla kullanılan ve birçok konuyu anlatırken kullandığımız bir kelime olan kâr yapılan işlem sonucunda kazandığımız değeri anlatan bir kelimedir. Tam tersi olan zıt anlamlısı da elde edilen kaybı anlamamızı sağlar. İşte, kâr kelimesinin zıt anlamlısı...

Kâr kelimesinin anlamlı

Kâr kelimesi genellikle parasal konularla ilgili olarak kullanılsa da mecaz anlamı da bulunmaktadır. Kâr kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şu şekildedir:

Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.

İş.

Yarar, fayda.

Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay.

Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark.

Kâr kelimesinin zıt anlamı

Kâr kelimesi genellikle maddi anlamda elde edilen fayda olarak tanımlanabilir. Kâr kelimesinin zıt anlamlı karşılığı da vardır. Kâr kelimesinin zıt anlamlısı tam tersi kaybedilen bir kazanç anlamında kullanılan zarar kelimesidir.

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