Kara Fatma Kimdir? Kara Fatma Nerede Savaştı, Milli Mücadelede Ne Yaptı ve Kaç Yaşında Öldü?

Kara Fatma kimdir sorusu araştırılırken söz konusu şahsın Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı kahramanlıkların üzerinde durulmalıdır. Kara Fatma hikayesi ve Kara Fatma Milli Mücadele'de ne yapmıştır soruları herkes tarafından araştırılır. Kara Fatma kaç yaşında öldü ve kara fatma hayatı araştırmaları için tarih kitaplarını kısaca karıştırmanız yeterli olacaktır. Fatma Seher Erden hangi şehirde mücadele etti ve nerede savaştı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kara Fatma Kimdir?

Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanları aarsında ilk sıralarda yer alan büyük şahsiyetlerden biridir. Söz konusu şahsın asıl adı Fatma Seher Erden'dir. Kara Fatma 1888 senesinde Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Kocası Ahmet Bey subay olup Balkan Savaşlarında aktif görev almıştır. Kara Fatma eşi ile birlilkte Kafkas Cephesinde savaşmıştır. Eşi Sarıkamış'ta şehit olunca Kara Fatma da memleketi Erzurum'a gelmiştir.

1919 yılında Atatürk ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a gelen Kara Fatma Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görev almıştır. Bizzat Atatürk'ten talimat alan Kara Fatma İstanbul'a dönerek adam ve silah kaçırma görevlerinde bulunmuştur. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile İzmir'e gelen Kara Fatma aynı zamanda 1 ve 2. İnönü Savaşlarına, Sakarya ve Dumlupınar Muharebelerine katılmıştır.

Kara Fatma Milli Mücadele'de Ne Yapmıştır?

Büyük Taarruz'un ilk döneminde Yunanlılara esir düşen Kara Fatma, tutulduğu zindandan kaçarak tekrar orduya katılmıştır. Aynı zamanda Bursa'nın Yunan işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamıştır.

Milli Mücadele'nin başlangıcında çavuş rütbesi verilen Kara Fatma, savaşının son döneminde üsteğmen rütbesine terfi ettirilmiştir. Savaştan sonra emekli edilen Kara Fatma, bu görevden kendisine bağlanan emekli maaşını kabul etmeyerek bu maaşı Kızılay'a bağışlamıştır.

Fatma Seher Erden 1955 senesinin 2 Temmuz günü 67 yaşında iken vefat etmiştir. Milli Mücadele kahramanı bu büyük kadının mezarı Kasımpaşa'da yer alan Kulaksız Mezarlığı'ndadır.

Kara Fatma, Milli Mücadele döneminde ön plana çıkmış kahramanlardan sadece birisidir. Kendisi gibi büyük fedakarlıklar yapan kahramanlar sayesinde bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır.