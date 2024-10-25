Kara Harp Okulu Bölümleri - MSÜ Kara Harp Okulunda Hangi Bölümler ve Meslekler Var?

Pek çok genç, erken yaşlarında verdikleri karar ile vatan için eğitilmeyi arzulamakta ve yurdumuz için askerlik mesleğini icra etmek istemektedir. Bu sebeple, MSÜ Kara Harp Okulunda hangi bölümler ve meslekler var olduğu ile ilgilenmektedirler. Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'na olan ilgi gibi; Kara Harp Okulu bölümleri de büyük ilgi görmekte ve gençlerin heyecanlanmasına sebep olan eğitim kurumlarından bir tanesidir. Kara Harp Okulu bölümleri arasından herhangi birini başarıyla tamamlayan öğrenciler Astsubay Çavuş olarak askerliğe başlamaktadır.

Kara Harp Okulu Bölümleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel subay kaynağı olarak ifade edilen Kara Harp Okulu; bünyesinde çeşitli bölümler barındırmaktadır. Bu bölümler; Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Savunma Yönetimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Tarih Bölümü olarak ifade edilmektedir. Bu bölümlerde eğitim gören muvazzaf adayları, tam donanımlı bir eğitim süreci geçirmekte ve bu şekilde mezun olmaktadırlar.

MSÜ Kara Harp Okulunda Hangi Bölümler Var?

MSÜ Kara Harp Okulunda mühendislik, haberleşme, uluslararası ilişkiler uzmanlığı, tarih, savunma yönetimi uzmanı gibi alanlarda uzmanlaşarak mezun olunmaktadır. Bu sebeple, ülkenin geleceği ve savunması adına oldukça elzem bir donanım edinen gençler, Kara Harp Okulu'nu tercih etmek istemektedir.

MSÜ Kara Harp Okulunda Hangi Meslekler Var?

MSÜ Kara Harp Okulu içerisinde; Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Savunma Yönetimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Tarih Bölümü gibi bölümlerin yanı sıra; topçu, piyade, tankçı, istihkam, hava savunma, kara havacılık, ikmal, bakım, ulaştırma, muharebe, harita, personel ve maliye gibi meslekler üzerine de eğitimler verilmektedir.