Kara Toprak Şiiri Sözleri - Aşık Veysel Şatıroğlu Kara Toprak Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Kara Toprak" şiiri, Türk halk edebiyatının en derin ve anlamlı eserlerinden biridir. Bu şiir, doğaya, toprağa ve yaşamın döngüsüne duyulan derin bir saygı ve sevgiyle örülüdür. Kara Toprak şiiri sözleri insanın hayata ve varoluşa bakışını derinlemesine ele alır. Aşık Veysel Şatıroğlu Kara Toprak şiiri açıklaması ve incelemesi de bu düşüncelere açıklık getirir.
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sâdık yârim kara topraktır
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sâdık yârim kara topraktır
Âdem'den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yedirdi
Her gün beni tepesinde götürdü
Benim sâdık yârim kara topraktır
Karnın yardım kazmayınan belinen
Yüzün yırttım tırnağınan elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sâdık yârim kara topraktır
İşkence yaptıkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
Havaya bakarsam hava alırım
Toprağa bakarsam dua alırım
Topraktan ayrılsam nerde kalırım
Benim sâdık yârim kara topraktır
Dileğin varsa iste Allah'tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan
Benim sâdık yârim kara topraktır
Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah'a
Hakkın gizli hazinesi toprakta
Benim sâdık yârim kara topraktır
Bütün kusurumuzu toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sâdık yârim kara topraktır
Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sâdık yârim kara topraktır
Aşık Veysel Şatıroğlu
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Kara Toprak" adlı şiirinde şairin toprağa olan sevgisi ve ona duyduğu saygı, her dizede hissedilir ve okuyucuyu doğanın gücü ve insanın bu güçle olan ilişkisi üzerine düşünmeye sevk eder.
Şiirde geçen "Dost dost diye nicesine sarıldım, Benim sâdık yârim kara topraktır" dizesi, şairin yaşamında karşılaştığı hayal kırıklıkları ve insan ilişkilerinin geçici doğasına dikkat çeker. Şiir boyunca insan ilişkilerinin ve dünyevi arzuların geçici olduğu, ancak toprağın sadakatinin ve bereketinin daimi olduğu vurgulanır. Bu bağlamda, toprak sadece fiziksel bir varlık olarak değil, aynı zamanda manevi bir güç ve yaşamın özü olarak kabul edilir.
Aşık Veysel'in "Kara Toprak" şiiri, aynı zamanda insanın varoluşsal sorgulamalarını da içerir. Şair, toprağın insanın yaşamında nasıl merkezi bir role sahip olduğunu anlatırken, insanın doğaya olan minnettarlığını ve bu doğal düzen içindeki yerini anlamlandırır. Şiirin her dizesi, doğanın döngüsüne ve insanın bu döngü içindeki yerine derinlemesine bir bakış sunar, bu da eseri sadece bir doğa sevgisi değil, aynı zamanda insanın varoluş mücadelesi ve toplumsal sorumluluğu hakkında derin düşüncelere yol açar.
Aşık Veysel, "Kara Toprak" şiirinde doğaya, toprağa olan derin sevgisini ve ona duyduğu saygıyı öne çıkarır.
Şiirin başında yer alan "Dost dost diye nicesine sarıldım, Benim sâdık yârim kara topraktır" dizeleri, insanın dünyevi ilişkilerde yaşadığı hayal kırıklıklarını ve yalnızca toprağın sadakatini simgeler. Bu dize, insanın zamanla değişen ilişkileri arasında tek sabit kalanın toprak olduğunu ve bu toprağın hayatın temel kaynağı olduğunu belirtir.
Şiirin ilerleyen bölümlerinde, Aşık Veysel'in toprağın insan hayatındaki rolünü ve ona olan minnettarlığını daha da derinleştirdiği görülür. Şair, toprağın verdiği nimetleri; koyun, kuzu, süt, ekmek ve et gibi hayatın devamını sağlayan maddeleri sıralayarak, toprağın insan için ne kadar vazgeçilmez olduğunu vurgular.
"Kazma ile döğmeyince kıt verdi, Benim sâdık yârim kara topraktır" dizesiyle, toprağın emek olmadan verimli olmayacağını ve insanın bu emekle toprağa olan bağlılığını gözler önüne serer. Toprağın verdiği bu nimetler, aynı zamanda insanın geçim kaynağı ve yaşam mücadelesinin temelini oluşturur.
Aşık Veysel, şiirin devamında toprağın geçmişten günümüze kadar olan önemini ve bu topraklarda yaşanan insanlık tarihini de hatırlatır. "Âdem'den bu deme neslim getirdi, Bana türlü türlü meyva yedirdi" dizeleri, toprağın insanlık tarihiyle olan bağını ve bu toprakların üzerinde ne gibi medeniyetlerin yeşerdiğini anlatır.