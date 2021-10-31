Kara zıt anlamlısı nedir? Kara kelimesinin zıt anlamlısı

Bir kelimenin zıt anlamlısını öğrenebilmemiz için öncelikle o kelimenin anlamını bilmemiz gerekir. Bazı kelimelerin temel anlamları kadar yan anlamları da çok sık kullanılmaktadır. Kelimelerin anlamları bazen kullanıldığı cümleye göre farklılık gösterebilir.

KARA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kara kelimesinin zıt anlamlısını öğrenmeden önce kelimenin anlamını öğrenmemiz gerekir. Türkçe diline dair en kapsamlı çalışmaları yapan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine göre Kara kelimesinin anlamlarına ve yan anlamlarına hep birlikte bakalım.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kara kelimesinin birden çok anlamı vardır. Öncelikle kara kelimesi yeryüzünde denizin dışında kalan, denizle örtülmemiş olan bölümü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Bunun yanında kara kelimesinin diğer anlamı en koyu renk anlamını da taşımaktadır. Bu anlamda siyah kelimesinin de eş anlamlısıdır.

Bazı cümlelerde esmer olan insanları ya da nesneleri tanımlamak için de kara kelimesi kullanılır.

Sıfat olarak kullanıldığı cümlelerde kara kelimesi kötü ve uğursuz durumları tanımlamak için kullanılır. Yine sıfat olarak utanılacak bir durumu tanımlamak için kullanıldığına rastlanır.

KARANIN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Kara kelimesinin karşıladığı anlamları öğrendiğimize göre artık zıt anlamlısına geçebiliriz. Zıt anlamlı kelimelere dair bazı püf noktaları bilmeliyiz. Eğer bu püf noktaları bilmezsek kelimelerin zıt anlamlılarını kavrayamayabiliriz.

Öncelikle, bir kelimenin zıt anlamlısı cümlede kullanıldığı anlama göre farklılık gösterir. Eğer kelime gerçek anlamlıyla kullanıldıysa zıt anlamlısı da gerçek anlamında kullanılır. Eğer mecaz anlamıyla kullanıldıysa zıt anlamlısı da mecaz anlamıyla kullanılır.

Bu bilgilere göre kara kelimesinin zıt anlamlısı aktır. Eş anlamlısı olan siyah kelimesinin zıt anlamlısı da beyaz olur.

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili bir diğer unutulmaması gerekn özellik de şudur, genelde fiillerde kelimelerin olumsuz ekleriyle olumsuz anlamlılarının türetildiğine rastlarız. Bir kelimenin olumsuz anlamlısı o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Çünkü zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam anlamıyla karşıtı olunan durumları temsil eder oysa olumsuz anlamlı kelimeler o kelimenin tam tersi değil, olumsuzudur.

Bu kuralı şu örnek üzerinden açıklayalım:

Ağlamak kelimesinin olumsuz anlamlısı ağlamamaktır. Ağlamamak kelimesi ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olamaz çünkü ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı bu durumun tam tersi halini temsil eden gülmek kelimesidir.

Bu kural da bize gösterir ki her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda olmadığı gibi her kelimenin zıt anlamlısı olmak zorunda değildir.

KARA ZIT ANLAMLISI AK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Karanın zıt anlamlısının ak olduğunu öğrendik. Ak kelimesinin anlamını bilirsek bu konuyu kavramamız daha kolay olur. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre ak kelimesinin anlamı "Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı." Olarak tanımlanmaktadır.

KARA KELİMESİ VE KARANIN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI