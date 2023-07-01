Karabibik Karakterleri - Karabibik Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Nabizade Nazım'ın önemli eserleri arasında yer alan köy romanını temsil eden Karabibik karakterleri sıklıkla araştırılır. Karabibik romanı kişileri incelendiği takdirde bu eserde birçok kahramanın yer aldığı görülür. Dolayısıyla Karabibik kahramanları özellikleri ve karakter analizi yapılırken olay örgüsünde önemli yer tutan kişiler için detay verilmelidir. Böylelikle Karabibik karakter şeması eksiksiz olarak çıkarılabilir.
Karabibik Karakterleri
İlk Türkçe köy romanı olmasıyla ön plana çıkan Karabibik, Nabizade Nazım'ın 1890 yılında yayımlanan eserlerindendir. Beş bölümden oluşan bu eserin olay örgüsü, o dönemde Temre olarak adlandırılan Antalya'nın Demre ilçesinde geçer. Köylünün yaşam mücadelesinin konu edildiği Karabibik romanı, esere adını veren başkişinin deneyimlerini okuyucuya aktarır. Karabibik karakter şeması incelendiği zaman romanda eşit ölçüde önemli olan pek çok kişinin yer aldığı söylenebilir. Ancak eşini kaybeden Karabibik ve kızı Huri, bu eserin olay örgüsünde önemli yer tutan kahramanlar arasındadır. Bununla birlikte Temre'nin Beymelek köyünde geçen Karabibik romanı kişileri yardımcı karakterler de dahil olmak üzere aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Karabibik, Huri, Sıdıka
- Yosturoğlu, Anderya ve Yani, Linardi ve Eftalya
- Çetecioğlu Mustafa, Boduroğlu Ahmet, Hatib
- Kara Ömer, Deli Ali, Koca İmam, Ali Çavuş
- Kızıl Hüseyin, Uzun Mehmed, Deli Yusuf, Kara Kahyaoğlu
- Köyiçli Yusuf, Tüccar Andreya, Baba Yahni
- Sarı Simonoğlu, Papazoğlu Ligor, Andonoğlu
- Karabucak Köylü Durali, Sarı Ali'nin Kızı Ayşe
Karabibik Kahramanları Özellikleri ve Karakter Analizi
Nabizade Nazım'ın roman denemesi olarak da sınıflandırılan eserleri arasında olan Karabibik, cehalet, sefalet ve yozlaşma gibi kavramların ele alındığı yapıtlardandır. Köylülerin verdiği mücadelenin konu edildiği bu romanda adı geçen pek çok karakter vardır. Ancak olay örgüsünün odaklandığı kişiler düşünüldüğü zaman Karabibik karakterleri üzerine bir analiz yapılabilir. Bu bağlamda Karabibik romanının öne çıkan kahramanları ile özellikleri aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:
- Karabibik: İri yapılı bir kişi olsa da giyim kuşamıyla meczup biri gibi duran Karabibik, eşini ve babasını kaybettikten sonra kızı Huri ile Beymelik köyünde yaşar. Burada babasından miras kalan 12 dönümlük bir tarlası olan Karabibik, tarlasının 4 dönümünü askere gitmemek için satmıştır. Karabibik'in 8 dönümlük tarlasına göz diken Yosturoğlu karakteri ise onun için sürekli olarak bir engel oluşturur. Sefalet çekmekten korkan Karabibik, bu uğurda tek evladı olan Huri'yi Koca İmam'ın akrabasıyla evlendirmeye çalışacak kadar çaresizdir.
- Huri: Annesini kaybettiği zaman hasta ve cılız olan Huri, Karabibik'in tek evladıdır. 30'lu yaşlarında etine dolgun, sağ bacağı topal, esmer ve uzun saçlı bir kişi olarak tasvir edilen Huri; merhametli, biraz tembel ve babasına karşı ilgisiz olan bir karakterdir. Karabibik karakteri kızını Koca İmam'ın kayınbiraderi ile evlendirmek istese de Huri, Yosturoğlu'nun yeğeni olan Hüseyin'i sever.
- Yosturoğlu: Karabibik'in 8 dönümlük tarlasına göz diken Yosturoğlu, Huri'nin evlendiği Hüseyin'in akrabasıdır. Bu evliliğin gerçekleşmesi bile Yosturoğlu'nun Karabibik'e olan düşmanlığının önüne geçmez.
- Anderya ve Yani: Bu iki karakter Temre köyünün rekabet halinde olan önemli tacirlerini temsil eder. Anderya ve Yani karakterleri genelde menfaate dayalı olan ilişkileriyle ön plana çıkarken, civardaki köylere faiz uygulayarak haraç kesmeleriyle de bilinir.
- Linardi ve Eftalya: Linardi karakteri Temre köyündeki hekim iken, Eftalya da kendisinin eşidir. Şakacı ve nazik bir karakter olan Linardi, Karabibik'in uzun süre boyunca geçmeyen rahatsızlığını tedavi etmesiyle bilinir.