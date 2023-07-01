Karabibik Karakterleri - Karabibik Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Nabizade Nazım'ın önemli eserleri arasında yer alan köy romanını temsil eden Karabibik karakterleri sıklıkla araştırılır. Karabibik romanı kişileri incelendiği takdirde bu eserde birçok kahramanın yer aldığı görülür. Dolayısıyla Karabibik kahramanları özellikleri ve karakter analizi yapılırken olay örgüsünde önemli yer tutan kişiler için detay verilmelidir. Böylelikle Karabibik karakter şeması eksiksiz olarak çıkarılabilir.

Karabibik Karakterleri

İlk Türkçe köy romanı olmasıyla ön plana çıkan Karabibik, Nabizade Nazım'ın 1890 yılında yayımlanan eserlerindendir. Beş bölümden oluşan bu eserin olay örgüsü, o dönemde Temre olarak adlandırılan Antalya'nın Demre ilçesinde geçer. Köylünün yaşam mücadelesinin konu edildiği Karabibik romanı, esere adını veren başkişinin deneyimlerini okuyucuya aktarır. Karabibik karakter şeması incelendiği zaman romanda eşit ölçüde önemli olan pek çok kişinin yer aldığı söylenebilir. Ancak eşini kaybeden Karabibik ve kızı Huri, bu eserin olay örgüsünde önemli yer tutan kahramanlar arasındadır. Bununla birlikte Temre'nin Beymelek köyünde geçen Karabibik romanı kişileri yardımcı karakterler de dahil olmak üzere aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Karabibik, Huri, Sıdıka

Yosturoğlu, Anderya ve Yani, Linardi ve Eftalya

Çetecioğlu Mustafa, Boduroğlu Ahmet, Hatib

Kara Ömer, Deli Ali, Koca İmam, Ali Çavuş

Kızıl Hüseyin, Uzun Mehmed, Deli Yusuf, Kara Kahyaoğlu

Köyiçli Yusuf, Tüccar Andreya, Baba Yahni

Sarı Simonoğlu, Papazoğlu Ligor, Andonoğlu

Karabucak Köylü Durali, Sarı Ali'nin Kızı Ayşe

Karabibik Kahramanları Özellikleri ve Karakter Analizi

Nabizade Nazım'ın roman denemesi olarak da sınıflandırılan eserleri arasında olan Karabibik, cehalet, sefalet ve yozlaşma gibi kavramların ele alındığı yapıtlardandır. Köylülerin verdiği mücadelenin konu edildiği bu romanda adı geçen pek çok karakter vardır. Ancak olay örgüsünün odaklandığı kişiler düşünüldüğü zaman Karabibik karakterleri üzerine bir analiz yapılabilir. Bu bağlamda Karabibik romanının öne çıkan kahramanları ile özellikleri aşağıdaki gibi açıklanmalıdır: