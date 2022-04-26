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Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:23 Son Güncelleme: 26.4.2022 16:27

Karabük İlçeleri: Karabük İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karabük İlçeleri: Karabük İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikasının kurulduğu yer olması şehrin gelişimini ve geniş iş yelpazesinin oluşmasını sağlamıştır. Bunu dışında merkez ilçesi Karabük olmasına rağmen tarihi evleriyle Safranbolu adını daha çok duyurmuştur. Karabük ile ilgiili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kış ve ilkbahar ayları genellikle yağışlarla geçen şehrin %65'i ormanlarla kaplıdır. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan şehrimiz Karabük'ün bu yazımızda ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.

Karabük İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplam 6 ilçesi bulunur. Bunlar;

  • Merkez
  • Eflani
  • Eskipazar
  • Ovacık
  • Safranbolu
  • Yenice

Karabük'ün İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplamda 6 ilçesi bulunan Karabük'ün 7 belediyesi, 80 mahallesi ve 277 köyü vardır. Nüfusu en fazla olan ilçesi merkez ilçesi en düşük olan ilçesi Ovacık ilçesidir. Yine de ilçeleri nüfus yoğunluğuna göre sıralayacak olursak sıralama Merkez, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık şeklinde olur.

Karabük Merkez İlçeleri Hangileridir?

Karabük şehrinin yalnızca bir tane merkez ilçesi vardır.

Karabük İlçeler Haritası

Karabük'ün ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını, merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Karabük İl Nüfusu Ne Kadardır?

Karabük'ün il nüfusu 249.287'dir. Nüfusun %78 şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı en yüksek ilçe Safranbolu, en düşük ilçe Ovacık ilçesidir.

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Karabük İlçeleri: Karabük İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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