Karabük Plaka Kodu Nedir? Karabük İl Plakası Kaçtır?

Karabük, iki yüz elli bin civarında bir nüfusa sahip olup dört bin yüz kırk beş kilometrelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Resmi kayıtlarda nüfusun en yoğun ilçesinin Merkez, en az olduğu ilçenin ise Ovacık olduğu belirtilmektedir. Nüfusun özellikle yaz aylarında arttığı Karabük plaka kodu nedir ve Karabük il plakası kaçtır gibi konuların, kenti ya da kentin ilçelerini ziyaret etmeden önce öğrenilmelidir.

Karabük Plaka Kodu Nedir?

Karabük, 1995 tarihine kadar bir ilçe statüsünde idi. 1953 tarihli bir kanunla Zonguldak'ın bir ilçesi olan Karabük, 1995 yılına gelindiğinde Çankırı'dan ve Zonguldak'tan bazı ilçelerin birleştirilmesi ile Türkiye'nin 78. İli olmuştur.

Karabük, sonradan il haline gelen ilçelerden bir tanesi olduğu için, 1-67 arasında alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları alan illerden ayrılır ve 67'den sonra gelen plaka kodlarından birine sahiptir.

Karabük İl Plakası Kaçtır?

Karabük il plakası 78'dir. Karabük'ün 78 numaralı plaka koduna sahip olmasının esas nedeni, Karabük'ün sonradan il olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 78. ili olmasıdır. Karabük'ten sonra il haline gelen şehirler sırasıyla Kilis, Osmaniye ve Düzce'dir.