Karacahisar Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Karacahisar Kalesi Tarihi, Hikayesi ve Özellikleri

Eskişehir'de bulunan Karacahisar Kalesi, İç Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel miraslarından biridir. Ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunan bu yapı, Osmanlı'nın ilk kalesi olduğu için tarihimizde ayrı bir yere sahiptir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek isteyenler için Karacahisar Kalesi nerede ve nasıl gidilir soruları ile Karacahisar Kalesi tarihi, hikayesi ve özellikleri ile ilgili tüm bilgileri içeren bir yazı hazırladık.

Karacahisar Kalesi Tarihi

Osmanlıların ilk fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi'nin tarihimizdeki yeri büyüktür. Hangi dönemde inşa edildiği ve adını nereden aldığı konusunda belirsizlikler bulunan bu kale Bizanslıların önemli savunma hatlarından biri olmuştur. Bizans öncesi kalenin kullanılıp kullanılmadığı ise bilinmemektedir.

Karacahisar Kalesi diğer Bizans kaleleri gibi Selçuklu Beyliği'ne vergi verip bağımsızlığını korurken Ertuğrul Gazi'nin bölgeye gelişi ve sonrasında Osman Gazi'nin bölgede hâkimiyetini artırması kalenin kaderi tamamen değiştirmiştir. Osman Gazi'ye karşı bölgedeki tekfurlar Karacahisar Tekfuru'nun liderliğinde ittifak kurmuşlardı. Bunun üzerine Osman Gazi Karacahisar Kalesi'ni 1288 yılında kuşatıp ele geçirdi. Kaleyi alan Osman Gazi Eskişehir'e yerleşmiş ve Karacahisar Kalesi'nde adına hutbe okutturarak sikke bastırmıştır. Yani Karacahisar Kalesi'nin Osmanlı Beyliği'nin kuruluş evresinde önemli bir yeri vardır.

1999 yılında kalede başlatılan kazı çalışmalarına Prof. Dr. Halil İnalcık önderlik etmiştir. Bu kazılar daha sonra Anadolu Üniversitesi akademisyenleri tarafından devam ettirilmiştir. 2000 yılında başlayan diğer kazı çalışmaları ise 2005 yılında sona ermiştir. 2009, 2011 ve 2014 yıllarında aralıklarla yapılan çalışmalar 2019 yılından beri devam etmektedir.

Karacahisar Kalesi'nin Özellikleri

Bir Bizans yapısı olduğu düşünülen Karacahisar Kalesi yaklaşık bin metre yüksekteki bir platonun üzerinde, 60 bin metre kare alana inşa edilmiştir. Kale etrafını çevreleyen surlarla korunmaktadır. Kalenin mimari nitekileri ve konumu nedeniyle Bizans döneminde Kale Kent adıyla da bilinen, kale etrafında ve surlar içinde yerleşim bölgesi anlamına gelen Kastron olduğu sanılmaktadır.

Yapılan kazı çalışmaları neticesinde kale içinde seramik örnekleri ve metal objeler bulunmuştur. Kalıntılar Bizans dönemine aittir. Ama Karacahisar Kalesi'nin Bizans döneminden önce de var olduğu görüşü kanıtlanamasa da hakimdir.

Karacahisar Kalesi Nerede?

Karacahisar Kalesi, Eskişehir il sınırları içinde yer almaktadır. Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin güneybatısında, Porsuk Çayı'na komşu bir plato üzerine kurulan Karacahisar Kalesi konumu sayesinde hem şehir merkezinden hem de çevre illerden kolayca ulaşılabilir bir yapıdır.

Karacahisar Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Karacahisar Kalesi'ne ulaşım zor değildir. Eskişehir şehir merkezinden kalkan dolmuşlar ve otobüslerle kaleye rahatlıkla gidilebilir. Ayrıca, özel araç ile de Karacahisar Kalesi'ne gitmek mümkündür. Şehir merkezinden yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla kalenin bulunduğu platoya varılabilir. Kaleye giden yollar düzgündür ve tabelalar yol boyunca ziyaretçilere rehberlik etmektedir.

Karacahisar Kalesi Girişi Ücretli Mi?

Karacahisar Kalesi'ne giriş ücretsizdir. Ancak, bazı dönemlerde ya da özel etkinlikler sırasında giriş ücretli olabilir. Ziyaret öncesinde güncel giriş bilgilerini müze bilgilerini içeren internet sitesinden kontrol etmekte fayda vardır. Kalenin ziyaret saatleri de dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle planlama yaparken bu bilgileri dikkate almak önemlidir.