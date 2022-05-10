Karaciğerin Görevleri – Karaciğerin Sindirimdeki Görevi Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

İnsan vücudu karmaşık bir yapıdır. Buna rağmen insan vücudu ile ilgili bilim dünyasındaki gelişmeler ile kendi vücudumuz hakkında ve organlarımız hakkında istediğimiz her bilgiye ulaşabiliriz. Aklımıza karaciğerin görevi nedir ya da karaciğerin sindirimdeki görevi nedir gibi bir soru takıldığında internetten yararlanarak her cevaba ulaşabilirsiniz. Yazımızın devamında biz de sizin için karaciğer görevleri detaylarını hazırladık.

Karaciğerin Görevi Nedir?

Vücudumuzun en büyük katı organı olan karaciğer yaklaşık olarak 1,5 kg ağırlığındadır. Aynı zamanda vücudumuzun en büyük salgı bezi olan karaciğerin görevleri şu şekildedir;

Vücudun enerji deposudur. Enerji depo eder.

Protein sentezler.

Albümin sentezler.

Safra asitlerini üretir.

Vücudun arındırma merkezidir, filtre görevini üstlenir.

Yağ, şeker ve proteini depo eder.

Vücut hormonlarını dengeler.

Vücudumuzun salgıladığı yabancı proteinlere karşı vücuda tolerans oluşturur.

Vücuttaki demirli pigmentlerin atılımında hayati bir rol oynar.

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi Nedir?

Karaciğer vücudumuzda sindirimdeki başlıca organ değildir ama sindirime yardımcı organlardan biridir. Sindirim anında salgıladığı sıvılar ile sindirimi destekleyen bir organdır. Karaciğerde üretilen safra sıvısı safra kesesine, sonra da bir kanal aracılığı ile ince bağırsağa giderek parçalanması zor olan yağların fiziksel olarak sindirimine fayda sağlar. Karaciğerin sindirimdeki rolü budur.

Karaciğer Nerede Yer Alır?

Vücudumuzun anatomik yapısını düşündüğümüz zaman karaciğerin vücudumuzdaki yeri karın boşluğunun sağ üst tarafındadır. Vücudumuzda bulunan en büyük organ olan karaciğer aynı zamanda genişleme ve kendini yenileme özelliğine de sahiptir.