Karada Yaşayan Hayvanlar Nelerdir? Sadece Karada Yaşayan Canlılar Hangileri, Kaç Çeşit?

Karada yaşayan hayvanlar nelerdir sorularına farklı türden canlı isimleri ile yanıt verilebilir. Bu nedenle karada yaşayan isimleri incelendiğinde karşınıza birçok kara hayvanı çıkabilir. Özellikle karada yaşayan en büyük hayvan nedir sorusunun yanıtı oldukça ilgi çekicidir. Çünkü karada yaşayan yüzlerce hayvan türünden bahsetmek mümkündür. Sadece karada yaşayan canlılar hangileri, kaç çeşit sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Karada Yaşayan Hayvanlar Nelerdir?

Kara olarak isimlendirilen yer yeryüzünde denizle örtülü olmayan kısımdır. Bu alanlar toprakla kaplıdır. Aynı zamanda binlerce canlı türü için de önemli bir yaşam alanıdır. Yeryüzünün bu alanında yaşayan hayvan türlerine ise karada yaşayan hayvanlar adı verilir. Karada yaşayan hayvan türleri iki temel grupta değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi etle beslenen hayvanlardır. Diğer grup ise otla beslenen hayvanlardır. Karada yaşayan binlerce türde hayvan bulunur. Bunlardan en bilinen hayvan türleri arasında şunlar yer alır:

Kediler ve köpekler

Sincaplar ve tavşanlar

Eşek ve atlar

İnek ve koyunlar

Tilki ve fareler

Böcek türleri

Aslan ve kaplan

Keçi ve dana

Ayı ve yılan

Timsah

Panda

Kipri ve kunduz

Örümcek türleri

Sürüngen türleri

Gibi birçok farklı canlı türünden bahsetmek mümkün olabilir. Bu türlerin her birisi yer yüzünde farklı bir öneme sahiptir. Hepsinin ekolojik denge içerisinde kendine özel bir alanı bulunmaktadır. Karada yaşayan bu canlılar yanında hem karada hem de suda yaşayabilen türler bulunur.

Karada Yaşayan Hayvanların Özellikleri

Karada yaşayan hayvanlar suda yaşayanlara göre daha farklı özellikler gösterirler. Her ne kadar kara hayvanları da suya girebilir ve yüzebilir olsalar da bu hayvanların su altında kalma süresi kısıtlıdır. Bir kedi balık kadar su altında kalamaz. Doğal yaşam alanları olmadığı için yalnızca belirli bir sürede suda kalabilirler.

Doğadaki hareketliliğin en büyük paylarından birisi de bu canlılara aittir. Bu canlıların bir kısmı otla beslenirken bir kısmı et ile beslenir. Örneğin aslan, kaplan gibi canlılar etobur gruba girer. Ancak tavşan gibi canlılar otobur gruba dahil edilirler. Karada yaşayan canlılar ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Çoğunluğunun kendi doğal yaşamları bulunur. Bazı türler insanların yaşadığı ortamlarda da yaşayabilirler. Sincap, kedi, köpek ve tavşan gibi canlılar evlerde kendilerine yaşam alanı yaratabilirler.

Ancak birçoğu vahşi doğaya aittir ve buralarda uzun yıllar hayatlarını devam ettirebilirler. Bazı hayvanların ise nesli tükenmeye yaklaştığından koruma altına alınmaktadır.